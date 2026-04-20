Fatal tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México: hay dos muertos y seis heridos

Un hombre abrió fuego en las Pirámides de Teotihuacán en México este lunes al mediodía, y dejó dos muertos y al menos seis heridos. Una de las víctimas fatales sería una turista canadiense, mientras el atacante se habría suicidado luego de perpetrar la agresión.

El tirador habría comenzado a disparar desde la cima de la Pirámide de la Luna con un arma corta contra cientos de turistas que paseaban por la explanada del monumento histórico, construido entre los años 100 y 650 d.C.

El pánico se apoderó de uno de los lugares más visitados del país, y el atacante dejó al menos cuatro personas que tuvieron que ser trasladadas a hospitales de la zona. En paralelo, en un intento de huir de las balas, otras dos personas fueron alcanzadas por los disparos del agresor y terminaron heridas al caerse por las escaleras de la pirámide.

El tirador en México mató a una turista canadiense y luego se suicidó.

Según informaron las autoridades, el atacante (que se encontraba vestido con una camisa de cuadros) se movía por la zona antes de abrir fuego y luego quitarse la vida.

La respuesta de la presidenta de México

Entre los lesionados hay turistas de distintas nacionalidades, incluidos colombianos, un ruso y otro canadiense. Todos fueron trasladados a hospitales cercanos con la asistencia de equipos de emergencia, Protección Civil y la Cruz Roja.

Las fuerzas de seguridad aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y municiones en la escena. El hecho motivó un amplio operativo en el predio, que recibe cerca de 1,6 millones de visitantes al año.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pesar por lo ocurrido y confirmó que se inició una investigación para esclarecer el ataque. Además, indicó que se mantiene en contacto con la Embajada de Canadá para acompañar a la familia de la víctima.

Desde el gobierno local también reforzaron la presencia policial en el sitio, mientras avanzan las pericias para determinar las circunstancias del hecho.