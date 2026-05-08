Detuvieron por falso testimonio a una testigo de un femicidio en Salta

Una mujer que declaró como testigo en el juicio por el femicidio de María José Cabrera fue detenida este viernes en Salta acusada de falso testimonio , luego de que la Justicia considerara que intentó favorecer a los imputados y encubrir aspectos clave del hecho.

La decisión fue tomada durante la audiencia de debate contra Federico Javier López, señalado como autor de homicidio simple y abuso sexual con acceso carnal, y contra Ramiro Nicolás López, investigado como partícipe secundario del mismo caso.

Durante la jornada también declaró un médico forense que participó de la autopsia de la víctima. El especialista sostuvo que Cabrera murió producto de un shock séptico derivado de múltiples traumatismos y detalló que presentaba graves lesiones en la cadera, pelvis y tórax, compatibles con un fuerte impacto.

Según explicó el profesional, las lesiones derivaron en una infección generalizada que afectó órganos vitales como el hígado, los riñones, el bazo y los pulmones, provocando además una bronconeumonía bilateral.

Posteriormente declaró una mujer vinculada a la familia de los acusados, quien aseguró haber estado junto a ellos la noche del hecho en un local bailable. La testigo sostuvo que no hubo incidentes dentro del boliche, aunque describió una discusión posterior ocurrida en las inmediaciones de la plaza El Portal.

En su relato afirmó que María José Cabrera golpeó e insultó el vehículo en el que se trasladaban los hermanos López y aseguró que luego se retiraron del lugar sin que ocurrieran más episodios.

Sin embargo, tanto la querella como la fiscalía cuestionaron la veracidad de su declaración al considerar que no coincidía con las pruebas médicas y los elementos reunidos en la investigación.

La fiscal Sodero Calvet advirtió que el testimonio no resultaba compatible con los hechos acreditados en la causa y anticipó que evaluaría una investigación penal sobre la conducta de la mujer.

Finalmente, el juez Marcelo Rubio hizo lugar al pedido de la querella y ordenó la detención inmediata de la testigo por el presunto delito de falso testimonio. El juicio pasó a un cuarto intermedio y continuará el próximo lunes 11 de mayo.