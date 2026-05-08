Seguimiento por cámaras y persecución en Guaymallén para recuperar una moto robada

La moto robada fue detectada por una cámara con sistema de lectura automática de patentes. Fue monitoreada hasta que policías la interceptaron en Guaymallén.

El sistema de cámaras con lectura automática de patentes ayudo a los policías a recuperar el rodado en Guaymallén.

Una moto robada que circulaba por la vía pública motivó un operativo y persecución este jueves en Guaymallén. Debido a que tenía pedido de secuestro vigente, fue detectada por una cámara de seguridad provista con sistema de lectura automática de patentes y monitoreada hasta que policías lograron interceptar al conductor y recuperar el rodado.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se inició cuando una de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectó el paso de una motocicleta Corven Mirage y emitió una alerta automática, ya que, al analizar el dominio la tecnología confirmó que había sido denunciada como robada.

Esos datos fueron verificados a través del sistema policial, permitiendo a los operadores conocer que el rodado era requerido por la Justicia en el marco de una causa judicial iniciada Oficina Fiscal Las Heras N°1.

Persecución mediante seguimiento en tiempo real A partir de la detección del vehículo sustraído, se realizó un seguimiento en tiempo real de la motocicleta mediante las distintas cámaras de seguridad distribuidas en puntos estratégicos del departamento. Al mismo tiempo, la ubicación y recorrido del sospechoso que conducía el rodado era transmitido al personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

De esa manera, los uniformados siguieron al vehículo hasta que lograron interceptarlo. Sin opciones, el hombre al mando de la moto frenó su marcha y se puso a disposición de los funcionarios.