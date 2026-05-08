Vuelve la Batalla de Lomos entre Godoy Cruz y Guaymallén: fecha, hora y precios

Godoy Cruz busca revancha en la Batalla de Lomos en una nueva edición de la competencia contra un local gastronómico de Guaymallén. Se realizará nuevamente este domingo en el marco de los festejos de aniversario del municipio godoicruceño. Los detalles.

"Vuelve una de las competencias más atractivas de Mendoza. Este año, la Batalla de Lomos enfrentó a dos locales gastronómicos de Godoy Cruz y Guaymallén, donde este último resultó ganador ", anunciaron desde las redes oficiales de ambos departamentos.

Café Kanela (Guaymallén) y El Quincho Parrilla (Godoy Cruz) se enfrentaron para elaborar su mejor sándwich de lomo en marzo. Y ahora lo harán nuevamente el próximo domingo 10 de mayo a las 12:30.

Godoy Cruz cumple 171 años y será anfitrión de un nuevo enfrentamiento en el marco de los festejos. Así, buscará consagrarse campeón y reunir a fanáticos del clásico mendocino.

De esta manera, sabores, música y aires folclóricos llegan al tradicional Centro Social y Deportivo Villa Hipódromo.

lomos (1) La batalla de Lomos en Godoy Cruz.

"En un plan ideal para visitar en familia, los mismos establecimientos medirán sus habilidades en esta entrega, para conquistar todos los paladares. Entonces, el público podrá adquirir los mejores platos de ambos competidores y ver el talento de los cocineros en vivo", indicaron desde Godoy Cruz.

También habrá una peña, con la actuación del Ballet Municipal de Godoy Cruz; Cristian Balmaceda; Esteban Muñoz; Entre Viñas y la Banda de la Policía.

Mientras tanto, los jurados son algunos de los influencers y personalidades más importantes de Mendoza, que marcan tendencia en el rubro gastronómico y temas similares. Ciertamente, el equipo estará integrado por: May, de Gitanas, Fabio Marengo; Flavio Eglez; Marcelo Moner; Juan Tur de Coronel Rodríguez; Agos Tour e Inspector Morfi.

En Godoy Cruz, el lomo es considerado patrimonio intangible por el Honorable Concejo Deliberante de la comuna; y constituye un aspecto insustituible de su identidad.

Otro aspecto que marca esa importancia es el Festival Mendocino del Lomo que, en 2025, tuvo una multitudinaria segunda edición en el Espacio Verde Pescarmona.

Finalmente, este encuentro de sabores, sonidos y creatividad reafirma el compromiso del municipio por desarrollar eventos que impulsan la cultura mendocina.