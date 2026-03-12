Batalla de lomos en Guaymallén: cómo participar para definir al ganador

Un nuevo evento gastronómico llega a Mendoza. Esta vez será la batalla de lomos que se organiza en Guaymallén.

El viernes 20 de marzo, a las 20, se realizará una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos más esperados por los amantes del clásico mendocino: la Batalla de Lomos. La cita será en Mariquita Sánchez de Thompson y Severo del Castillo, en Los Corralitos, Guaymallén. Allí dos reconocidos espacios competirán cara a cara para demostrar quién prepara el mejor sándwich.

El duelo será entre Guaymallén, representado por Café Kanela, y Godoy Cruz, que llega a la competencia de la mano de El Quincho Parrilla. Cada equipo presentará su versión del tradicional lomo mendocino, buscando conquistar tanto al público como al jurado.

Cómo participar de la batalla de lomos en Guaymallén Para que los asistentes puedan disfrutar y comparar ambas propuestas, se ofrecerá un menú especial para dos personas con un valor de $42.000, que incluirá: un lomo de 20cm de El Quincho Parrilla, un lomo de 20cm de Café Kanela y una porción de papas fritas.

El evento contará, además, con un jurado compuesto por reconocidas personalidades del mundo gastronómico y de las redes sociales, entre ellos May, de Gitanas Mendoza; Flavio Eglez; Fabio Marengo; Juan Tur, creador de “Volvete Adicto” y referente de la cadena Coronel Rodríguez Pizzería, y Marcelo Moner, de Gym Maros, quienes tendrán la tarea de elegir al ganador de la batalla.

batalla de lomos Guaymallén recibe la tercera Batalla de Lomos con un esperado duelo culinario. La Batalla de Lomos se consolida como un encuentro que combina sabor, entretenimiento y espíritu competitivo, reuniendo a fanáticos del buen comer para celebrar uno de los íconos culinarios de Mendoza.