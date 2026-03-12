Prepagas: el Gobierno difundió los nuevos valores y se pueden comparar precios

El Gobierno difundió los valores de referencia de planes básicos de las prepagas para dos adultos y un menor con el objetivo de facilitar la comparación de precios entre empresas y que los usuarios puedan elegir su cobertura de salud con mayor información.

Los datos corresponden a valores publicados por las propias compañías en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), según indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo con esa información, e l plan más económico corresponde a Medifé con un valor de $464.466 , seguido por Accord con $479.328,48 e Italiano con $500.295.

Luego se ubican Galeno con $511.943,17 y Swiss Medical con $523.620, mientras que Medicus registra un valor de $577.599.

Entre los planes con mayor costo figuran Omint con $635.061, OSDE con $649.266 y Avalian con $673.224.

Los valores corresponden a una referencia para dos adultos de entre 36 y 40 años con un hijo, en regiones AMBA/País, modalidad directa de afiliación, plan más económico y sin preexistencias.

prepagas eliminadas del registro nacional.jpg Prepagas. Archivo

La referencia corresponde a marzo de 2026, excepto en el caso de Galeno, que presenta valores informados a febrero de 2026.

El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que la publicación de estos datos forma parte de una política para transparentar el sistema de salud y permitir que los usuarios puedan comparar precios y elegir con mayor libertad la cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades.

Según explicó el funcionario, actualmente las empresas de medicina prepaga deben informar el valor de sus planes y mantener esos datos actualizados todos los meses en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.