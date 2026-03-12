Cancelaron la repetición del Acto Central: enojo y desilusión entre los artistas

Si bien desde la Subsecretaría de Cultura habían informado inicialmente que la repetición se realizaría el domingo 15 de marzo junto con el show de Abel Pintos, finalmente dieron marcha atrás con la decisión.

Entre otros argumentos, afirmaron que "la extensión del montaje y la logística técnica, seguridad, seguros y servicios, representa un costo operativo de millones de pesos diarios que resulta inviable continuar financiando tras el cumplimiento del Acto Central ".

De esta manera, el espectáculo artístico "90 cosechas de una misma cepa" no tendrá segundo round. No obstante, sí se realizará el show de Abel Pintos, Ángela Leiva, Maggie Cullen y Campedrinos, una producción público-privada en la cual el Estado seguirá asumiendo el costo de la infraestructura de iluminación y sonido.

A pesar de que los artistas son el núcleo de la Fiesta Nacional de la Vendimia, no fueron los primeros en enterarse de la cancelación . El Gobierno decidió comunicarlo antes a los medios de comunicación, un gesto que profundizó la desilusión de quienes se preparan durante meses para este momento del año.

"Se mandó la gacetilla a los medios, sin antes informarnos a nosotros. Al rato nos mandaron la notificación", expresó un artista de Vendimia. La notificación fue breve: cancelación definitiva y pago completo de los honorarios establecidos en cada contrato. El comunicado, al que accedió MDZ, fue el siguiente:

"Por medio de la presente se informa la cancelación definitiva de la función de Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, dispuesta por la Subsecretaría de Cultura.

Asimismo, se deja constancia de que los honorarios establecidos en cada contrato serán abonados en su totalidad, sin ningún tipo de modificación, conforme a las condiciones oportunamente pactadas. En breve comunicaremos horario y días de devolución de vestuario.

Agradecemos su comprensión y la predisposición demostrada ante las circunstancias acontecidas".

Enojo y desilusión entre los artistas de Vendimia

"Es tristísimo lo que pasó"; "En el ambiente hay mucho enojo y desilusión"; "Se prioriza lo privado sobre el hecho cultural"; son algunos de los comentarios de los artistas de Vendimia consultados por MDZ.

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Actores Delegación Mendoza, también se expresaron al respecto: "Lamentamos profundamente la decisión del Gobierno Provincial de suspender la repetición. Lamentamos que la Subsecretaría de Cultura priorizara el negocio privado por sobre el derecho del público al acceso a la cultura. La Fiesta Nacional de la Vendimia conmemora 90 años de historia como evento cultural, masivo y popular, accesible e indispensable para la construcción de la identidad mendocina", iniciaron.

"La sustitución de artistas locales por figuras de alto impacto comercial (como el show de Abel Pintos) responde a una lógica de industria cultural. El Estado deja de ser un promotor para convertirse en un gestor de eventos. Aquí el valor no reside en su aporte identitario o el desarrollo de la comunidad local, sino en su capacidad de retorno económico o reducción de déficit", agregaron.

Además, aseguraron que "las empresas que se benefician con esta política no corren ningún riesgo. Los Artistas Trabajadores estamos atados por contrato a las decisiones caprichosas de los funcionarios y empresarios. Nos obligan a estar disponibles durante 30 días en caso de que surgieran cambios en el calendario. Esta norma no corre para las empresas".

Por qué cancelaron la repetición de la Vendimia

A través de un comunicado, desde el Gobierno de Mendoza esgrimieron lo siguiente:

Sustentabilidad presupuestaria: la extensión del montaje y la logística técnica, seguridad, seguros y servicios, representa un costo operativo de millones de pesos diarios que resulta inviable continuar financiando tras el cumplimiento del Acto Central.

la extensión del montaje y la logística técnica, seguridad, seguros y servicios, representa un costo operativo de millones de pesos diarios que resulta inviable continuar financiando tras el cumplimiento del Acto Central. Seguridad pública y saturación de accesos: se detectó un problema logístico de difícil resolución ante la superposición de la Vendimia y el recital programado, debido al cruce de públicos con tickets diferenciados en un mismo espacio.

se detectó un problema logístico de difícil resolución ante la superposición de la Vendimia y el recital programado, debido al cruce de públicos con tickets diferenciados en un mismo espacio. Compromisos logísticos: gran parte de los proveedores de la estructura vendimial ya tenían comprometida su participación y equipamiento en otras locaciones y eventos.

gran parte de los proveedores de la estructura vendimial ya tenían comprometida su participación y equipamiento en otras locaciones y eventos. Normalización de servicios: se hace necesaria la liberación inmediata de los equipos de Seguridad, Salud y Defensa Civil para que retomen sus funciones habituales en el resto del territorio provincial.