Refuerzan la seguridad en los Premios Oscar 2026 ante temores por posibles ataques con drones de Irán

La ceremonia de los Premios Oscar volverá a reunir a las principales figuras de la industria cinematográfica en Hollywood, pero este año la organización decidió reforzar los protocolos de seguridad alrededor del evento. La medida responde a informes recientes que alertan sobre posibles riesgos vinculados al uso de drones en territorio estadounidense.

La gala número 98 de los premios se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, sede habitual del evento en la ciudad de Los Ángeles. Como ocurre cada año, el encuentro reunirá a actores, directores, productores y miles de invitados, además de una enorme audiencia televisiva alrededor del mundo.

Sin embargo, en esta edición la atención no se centra únicamente en el espectáculo. La Academia decidió trabajar de manera coordinada con agencias de seguridad federales y locales para fortalecer los controles durante la jornada.

El contexto internacional, marcado por tensiones en Medio Oriente, llevó a las autoridades a revisar los protocolos habituales y sumar medidas adicionales de prevención.

El operativo incluye la participación de diferentes organismos de seguridad de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que colaboran con los organizadores del evento.

Los productores ejecutivos de la ceremonia, Katy Mullan y Raj Kapoor, explicaron que el monitoreo de posibles riesgos forma parte de la planificación habitual del evento.

premios Oscars.jpg DPA

Según detallaron, el equipo organizador sigue de cerca la situación internacional cada año y mantiene contacto permanente con las autoridades para evaluar posibles amenazas.

Kapoor señaló que el objetivo principal es garantizar que todos los asistentes puedan disfrutar de la ceremonia con tranquilidad. La seguridad no solo involucra a las celebridades que ingresan al teatro, sino también a los fanáticos que se acercan a la zona para observar la llegada de los invitados.

El productor explicó que el trabajo conjunto con las agencias de seguridad busca asegurar que el evento se desarrolle sin inconvenientes y que los asistentes se sientan protegidos durante toda la jornada.

Las alertas que motivaron el refuerzo

En los últimos días circularon informes elaborados por agencias de seguridad estadounidenses que advertían sobre la posibilidad de ataques con drones en California. Según esos documentos, el eventual escenario contemplaría represalias vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Medios como ABC News y Los Angeles Times señalaron que los reportes incluían la hipótesis de drones lanzados desde embarcaciones en el océano Pacífico.

Aunque los organizadores de la ceremonia no hicieron referencia directa a esos informes, confirmaron que el operativo de seguridad se reforzará.

De acuerdo con información difundida por NBC, una vez que los invitados ingresen al Dolby Theatre, las puertas permanecerán cerradas y se realizarán controles adicionales a lo largo de la jornada.

Además, las autoridades analizan establecer un perímetro de seguridad de aproximadamente un kilómetro y medio alrededor del teatro. Dentro de esa zona, los vehículos y las personas que intenten ingresar serán sometidos a revisiones.

Un evento bajo estricta vigilancia

El Departamento de Policía de Los Ángeles también emitió un comunicado para transmitir tranquilidad a la población. Allí se señaló que las autoridades continúan coordinando acciones con organismos federales, estatales y locales.

Según el comunicado, el intercambio de información entre las agencias de seguridad se realiza de manera constante para evaluar cualquier indicio que pueda representar un riesgo.

El departamento explicó que cada pista o alerta se analiza en tiempo real y que el operativo puede ajustarse según la evolución de la situación.

A pesar de las advertencias iniciales, una fuente citada por el diario Los Angeles Times indicó que la amenaza no fue considerada creíble por las autoridades. Según esa evaluación, no existían indicios concretos de que Irán estuviera planificando un ataque ni de que tuviera capacidad inmediata para llevarlo a cabo.

La ceremonia que cierra la temporada de premios

Más allá del refuerzo de seguridad, la industria del cine se prepara para una de las noches más importantes del calendario cinematográfico.

La 98.ª edición de los premios Oscar marcará el cierre de la temporada de galardones que cada año distingue a las producciones más destacadas.

La ceremonia se realizará en el Dolby Theatre de Hollywood y será transmitida en varios países. En Argentina podrá verse desde las 21 a través de TNT, con traducción al español, y por TNT Series en su versión original.

El evento volverá a contar con el comediante Conan O’Brien como conductor, quien repetirá ese rol por segundo año consecutivo.

Entre las películas que llegan con mayor expectativa se encuentra “Pecadores”, dirigida por Ryan Coogler, que encabeza la lista de nominaciones con 16 candidaturas.

Mientras Hollywood se prepara para celebrar lo mejor del cine, el operativo de seguridad busca garantizar que la ceremonia transcurra sin sobresaltos en una ciudad que durante esa noche concentra la atención del mundo.