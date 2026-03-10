El Teatro Colón respondió a los polémicos dichos de Timothée Chalamet sobre la ópera: "A nosotros nos importa"

El domingo 15 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Óscar , y Timothée Chalamet se alzaba como uno de los candidatos favoritos para llevarse la estatuilla en la categoría de Mejor Actor por su interpretación en la película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie. Sin embargo, su actitud soberbia y sus recientes declaraciones lo pusieron en el centro de la polémica, siendo “cancelado” a días de la premiación.

El fin de semana, se viralizó el fragmento de una entrevista que le hizo el actor Matthew McConaughey a Chalamet , en un encuentro organizado por Variety y la CNN, en la que el candidato al Premio Oscar opinó sobre la actualidad de la ópera y el ballet , provocando la reacción inmediata de las principales salas de ópera del mundo.

Los dichos del actor de 30 años tuvieron lugar en el marco de un debate sobre la tendencia de que los grandes estudios de cine recorten los primeros minutos de las películas como consecuencia de la falta de capacidad de atención que presenta actualmente gran parte de la audiencia. En ese contexto, Chalamet dijo que le gustaría trabajar en un punto medio entre el cine “serio” y el “pochoclero” o más popular.

Enseguida, el protagonista de Wonka y Dune quiso ejemplificar respecto al tipo de proyectos en los que no le gustaría trabajar, metiendo la pata al mencionar a la ópera y al ballet. “ No quiero trabajar en ballet u ópera, o cosas donde sea como: '¡Oigan! Mantengan viva esta cosa, aunque a nadie le importe ya'”, manifestó Chalament y, rápidamente, advirtió que sería una frase “cancelable”, por lo que agregó: “Todo el respeto para la gente del ballet y la ópera ".

Como si fuera poco, Timothée se anticipó a la polémica al concluir diciendo: "Acabo de perder 14 céntimos de audiencia. Me disparé sin razón".

Las respuestas de los teatros más importantes del mundo

En respuesta los dichos de Chalamet, los teatros más importantes del mundo difundieron mensajes y videos ratificando la relevancia de la ópera y el ballet en el arte contemporáneo.

Una de las primeras instituciones en manifestarse fue la Royal Ballet and Opera del Reino Unido. “El ballet y la ópera nunca han existido en aislamiento; han informado, inspirado y elevado continuamente a otras formas de arte. Su influencia puede sentirse en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más allá. Durante siglos, estas disciplinas han moldeado la manera en que los artistas crean y las audiencias experimentan la cultura, y hoy millones de personas en todo el mundo continúan disfrutándolas”, sostuvo un vocero.

El video del Teatro Colón ante los dichos de Timothée Chalamet

El teatro más importante de la Argentina no se quedó afuera de la discusión y publicó un video en sus redes sociales oficiales en respuesta a los dichos de Chalamet. "Nos importa", se lee en el mensaje del Teatro Colón sobre las imágenes de las obras de ópera y ballet que se presentan ante salas con entradas agotadas.