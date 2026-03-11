Temporal e inundaciones en el norte argentino: suspenden las clases en Tucumán

Un intenso temporal que golpeó al norte del país generó graves complicaciones en distintas localidades, con inundaciones en rutas, evacuaciones de familias y la suspensión de clases en todos los niveles educativos.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida de los ríos Río Marapa y Río San Francisco , lo que obligó a muchas familias a abandonar sus hogares y autoevacuarse por precaución. Varias de ellas permanecen a la espera de novedades en un refugio provisorio instalado sobre la Ruta Nacional 157 , donde el nivel del agua permite mayor seguridad.

La zona afectada se encuentra a unos 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo , en una región que quedó fuertemente impactada por el avance del agua sobre caminos y viviendas. En muchos casos, los habitantes debieron esperar en las rutas hasta poder ser trasladados a zonas más seguras.

Ante la emergencia, distintas organizaciones sociales y vecinos impulsaron campañas solidarias para asistir a las familias afectadas. Entre los elementos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, artículos de limpieza, ropa de abrigo y repelentes para insectos.

Frente al escenario generado por el temporal, el gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , resolvió suspender las clases en todos los niveles y modalidades, tanto en instituciones públicas como privadas.

La medida fue tomada tras una reunión con la ministra de Educación, Susana Montaldo, integrantes del gabinete provincial y el comité de emergencias. La decisión quedó formalizada en la resolución 472/5 del Ministerio de Educación.

Según informaron las autoridades, las precipitaciones superaron los 160 milímetros en distintos puntos de la provincia, lo que generó anegamientos y complicaciones en los accesos a establecimientos educativos.

El objetivo principal de la suspensión es garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal auxiliar mientras se evalúa el estado de los edificios escolares y las condiciones de las rutas y caminos.

De acuerdo con la resolución oficial, la suspensión de clases se extenderá hasta el viernes inclusive, por lo que las actividades educativas se retomarán el lunes 16 si las condiciones climáticas lo permiten. Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación hídrica en las zonas más afectadas.