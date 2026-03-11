La Ciudad de Buenos Aires inauguró un Centro de Diagnóstico en Villa Urquiza

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró un Centro de Diagnóstico Porteño en Villa Urquiza que concentrará estudios médicos y consultas con especialistas para vecinos de distintos barrios. El establecimiento está ubicado en Galván 3463 y funcionará de lunes a viernes entre las 8 y las 16.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, participó de la apertura junto con el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del SAME, Alberto Crescenti. Durante la actividad, el mandatario sostuvo: “Organizamos un sistema que durante mucho tiempo tuvo una demanda creciente sin reglas claras. Y hoy por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad”.

Macri agregó: “Además pusimos un límite a una injusticia disfrazada de solidaridad: personas que no viven en Buenos Aires venían a hacer un tour sanitario que terminaban pagando los porteños. Eso se terminó: la Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”.

El nuevo centro beneficiará a más de 500 mil vecinos de Villa Urquiza y de barrios cercanos como Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales. El edificio tiene dos niveles, 20 consultorios y una base del SAME. También incluye un Centro de Día.

En la planta baja funcionan la farmacia, el área de diagnóstico por imágenes y los espacios para estudios médicos. Allí se instalaron salas de ecografía, eco doppler y holter, mamografía, rayos X y un equipo radiológico panorámico odontológico. El nivel también cuenta con boxes para análisis clínicos y consultorios de tocoginecología.

En la planta alta se ubican consultorios para especialidades médicas, una sala de espera y áreas destinadas a conducción profesional y esterilización. El centro concentra atención en cardiología, dermatología, endocrinología, psiquiatría y neumonología, entre otras especialidades.

“En la campaña asumí con los porteños el compromiso de construirlo y hoy estoy honrando la palabra: finalizamos la obra en 18 meses como estaba previsto”, afirmó Macri. También señaló que el objetivo es acercar especialistas y estudios a los barrios para que los vecinos realicen consultas y diagnósticos en un mismo lugar.

Los niveles de atención de la red pública de salud

El Centro de Diagnóstico Porteño forma parte del segundo nivel de atención dentro de la red pública de salud. La estructura sanitaria porteña funciona con tres niveles que se articulan entre sí.

El primer nivel está integrado por 50 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), donde se realizan controles de rutina, vacunación, seguimiento de embarazos y controles pediátricos. También se desarrollan acciones de prevención y tratamientos de enfermedades crónicas.

El segundo nivel corresponde a los centros de diagnóstico, que concentran especialidades médicas y estudios. La atención en estos establecimientos se realiza mediante derivación desde los CeSAC.

El tercer nivel está conformado por 34 hospitales generales y especializados. Allí se realizan internaciones, cirugías, atención de urgencias y tratamientos de mayor complejidad.

El ministro Quirós explicó que el nuevo centro busca fortalecer la red sanitaria y ordenar la demanda. “Trabajamos con una red de salud integrada donde cada nivel cumple un rol complementario y coordinado con una atención primaria fuerte como puerta de entrada al sistema”, afirmó.

Actualmente funcionan centros de diagnóstico en La Paternal y Barracas. Además, se encuentra en construcción un cuarto establecimiento en Palermo.

Se amplía el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires

Durante 2025, el sistema público de salud de la Ciudad registró más de 30 millones de prestaciones. Desde el inicio de la gestión actual se incorporaron 5 mil equipos médicos y se ejecutaron más de 500 obras en hospitales y centros de salud.

Entre las intervenciones se encuentran trabajos en las terapias intensivas de los hospitales Vélez Sarsfield, Ramos Mejía y Fernández, mejoras en las guardias de los hospitales Pirovano, Tornú y Udaondo, y nuevos consultorios externos en los hospitales Piñero, Rivadavia y Penna. También se realizaron obras en más de 20 CeSAC y se inauguraron los centros 42, 49 y 50.