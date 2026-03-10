Jorge Macri anuncia ampliación del sistema de salud con el Centro de Diagnóstico Porteño

Jorge Macri inaugurará el nuevo Centro de Diagnóstico Porteño que buscará descomprimir hospitales con atención prioritaria para residentes de la Ciudad.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunciará este miércoles la ampliación del sistema sanitario local con la presentación del Centro de Diagnóstico Porteño, que funcionará en el barrio de Villa Urquiza y priorizará la atención para los vecinos de la Ciudad.

El mandatario encabezará el acto junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en la sede ubicada en Galván 3463, donde brindarán detalles sobre el funcionamiento de esta nueva iniciativa dentro del sistema público de salud.

Según explicaron desde el gobierno porteño, el centro permitirá que los vecinos puedan acceder a estudios y diagnósticos especializados sin necesidad de acudir a un hospital, siempre que no se trate de una emergencia o una situación con riesgo de vida.

Contrapunto de Jorge Macri y Kicillof La iniciativa apunta principalmente a descomprimir la demanda en los hospitales de la Ciudad, que reciben a diario pacientes provenientes de otros distritos, en especial del conurbano de la Provincia de Buenos Aires, además de quienes residen en territorio porteño.

Este escenario había generado recientemente un contrapunto político entre Macri y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego de que el jefe de Gobierno cuestionara la falta de inversión en hospitales provinciales. Desde la administración bonaerense, en tanto, rechazaron esas críticas y defendieron las políticas sanitarias del distrito.