Curso gratuito de paseador de perros en la UBA: cómo anotarse, requisitos y cuándo empieza

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ) volvió a abrir la inscripción a un curso gratuito para formarse como paseador de perros profesional, una capacitación orientada a quienes quieran iniciarse en una actividad que crece cada vez más en las ciudades.

La nueva cohorte comenzará el 14 de abril y se extenderá hasta el 14 de julio. En total habrá 60 becas del 100% destinadas a personas de hasta 28 años interesadas en capacitarse en el manejo responsable de perros.

El curso de paseador de perros de la UBA es organizado por el Sindicato de Trabajadores Caninos (STC), la Fundación Empujar y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la universidad. La formación tendrá una duración de tres meses y combinará clases teóricas virtuales con prácticas presenciales.

El curso de paseador de perros de la UBA es gratuito y cuenta con certificación.

Durante la capacitación se abordarán contenidos vinculados al comportamiento canino, el manejo de grupos de perros, la seguridad durante los paseos y el uso de herramientas de trabajo, con un enfoque centrado en el bienestar animal.

La cursada se realizará tres veces por semana. Al finalizar los tres meses de formación, quienes aprueben recibirán un certificado de finalización, que acredita los conocimientos adquiridos para desempeñarse como paseador de perros con criterios de manejo responsable.

“Es un curso pensado para que quienes participen salgan con una base sólida para trabajar como paseadores profesionales”, explicó Matías Tomsich, secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos.

Según detalló, una parte central de la capacitación está dedicada al manejo de manadas, para que los alumnos aprendan cómo organizar grupos de perros, qué animales pueden convivir en un mismo paseo y cómo incorporar uno nuevo sin generar conflictos.

Crece la demanda de paseadores de perros en las ciudades

La iniciativa vuelve a lanzarse luego del fuerte interés que generó su primera edición. El año pasado más de 800 personas se inscribieron para apenas 50 cupos, lo que reflejó el crecimiento de la demanda por este tipo de oficios vinculados al cuidado de mascotas.

Para Tomsich, el fenómeno también está relacionado con un cambio cultural cada vez más visible.

“Hoy hablamos cada vez más de familias multiespecie, donde los perros y gatos forman parte del hogar. En ese contexto, el trabajo canino es cada vez más demandado y creemos que debe desarrollarse de forma profesional y responsable”, señaló.

Además de la formación teórica, el curso pone un fuerte énfasis en la experiencia práctica con perros, para que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales de paseo y manejo de grupos.

Desde la organización también destacan que este tipo de capacitaciones buscan profesionalizar una actividad que creció de manera muy rápida en los últimos años, en paralelo al aumento de mascotas en los hogares urbanos.

En ciudades como Buenos Aires, donde se estima que hay cientos de miles de perros y gatos, el cuidado de animales se convirtió en un sector laboral en expansión, con servicios que van desde el paseo diario hasta el adiestramiento y la socialización.

Cómo anotarse al curso gratuito de paseador de perros de la UBA

Quienes quieran participar pueden completar el formulario de inscripción online en el siguiente enlace:

https://www.tfaforms.com/5196449?tfa_211=2026_OFICIOS_C1_STC