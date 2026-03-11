Un informe revela que solo el 17% de las empresas argentinas está liderada por mujeres

Un estudio sobre igualdad de género en el sector empresarial argentino reveló que las mujeres siguen teniendo una participación limitada en los puestos de decisión. El relevamiento, realizado por el Instituto de Género e Inclusión de Insight 21 de la Universidad Siglo 21 , muestra que apenas el 17,3% de las empresas del país está liderado por mujeres.

La investigación señala además que el 82,8% de las compañías tiene a un varón como máxima autoridad y que más de la mitad de las organizaciones exhibe una baja o nula presencia femenina en su estructura. El informe advierte que la brecha se amplía en las empresas de mayor tamaño: en las organizaciones con más de 250 empleados, solo el 9,6% de los cargos de conducción está ocupado por mujeres.

Paradójicamente, estas grandes compañías son también las que concentran mayor participación femenina en sus plantillas. El estudio indica que el 65,4% de ellas cuenta con más del 25% de mujeres en su estructura, aunque esa presencia no logra trasladarse a los niveles de conducción.

La investigación también detectó una fuerte restricción en los recursos destinados a políticas de género. Solo el 5,5% de las empresas consultadas asignó presupuesto específico para este tema tanto en 2025 como en 2026. Incluso, el 40% de las compañías con más de 250 empleados redujo la inversión en esta agenda durante el último año y prevé mantener esa tendencia.

En contraste, las empresas que incrementaron su inversión en un 10% o más son aquellas que ya cuentan con más del 25% de mujeres en su estructura, lo que sugiere que la participación femenina funciona como motor para impulsar políticas de igualdad dentro de las organizaciones.

Entre los datos más llamativos del relevamiento aparece la situación de la segunda línea de mando. El 7,5% de las empresas no tiene mujeres en cargos que reportan directamente a la máxima autoridad, mientras que un 35,6% registra menos del 10% de participación femenina en ese nivel.

Además, solo el 22% de las compañías implementa acciones concretas para acelerar la igualdad, como programas de liderazgo o mentorías para mujeres. La situación es aún más crítica en materia salarial: apenas el 2,3% de las organizaciones realiza auditorías periódicas para verificar la equidad en las remuneraciones.

La capacitación tampoco es una práctica extendida. Apenas el 23,5% de las empresas lleva adelante acciones de sensibilización o formación en género, aunque el porcentaje se eleva al 70,1% en aquellas que cuentan con estrategias formalizadas en esta materia.

Para Laura Gaidulewicz, directora del Instituto de Género e Inclusión de Insight 21, los datos muestran una tendencia preocupante. “La mayor participación de mujeres en la base de las organizaciones no se traduce automáticamente en su acceso a los puestos de decisión”, señaló, al advertir que la desinversión en estas políticas puede derivar en una “generación perdida” de mujeres líderes.

El estudio también evidencia que cerca de siete de cada diez empresas argentinas no cuentan con una estrategia escrita para promover la igualdad de género. Y entre aquellas que sí la tienen, apenas la mitad posee indicadores concretos para medir avances.

En este contexto, el informe concluye que cerrar la brecha de género en el ámbito empresarial requiere algo más que declaraciones de principios. La clave, sostienen los investigadores, pasa por incorporar la igualdad como parte de la estrategia de negocios, con presupuesto, indicadores y compromiso real de la alta dirección.