Liderazgo femenino y diversidad: las empresas con más mujeres muestran mejores resultados

Este nuevo Día Internacional de la Mujer , nos encuentra con un liderazgo femenino más consolidado dentro de las corporaciones y también con el crecimiento de mujeres emprendedoras. De hecho las empresas más diversas ganan más. Así lo asegura el estudio Women in Business 2026 de Grant Thornton, “las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión no se basan en ideales, sino en el pragmatismo empresarial. El liderazgo con diversidad de género fortalece el rendimiento y ofrece una clara ventaja competitiva”.

Entre las empresas que están comprometidas y planean implementar nuevas medidas de igualdad de género, el 73% aumentó sus ingresos en más del 5%, el 56,2% incrementó su plantilla en más del 5% y el 48,8% elevó sus exportaciones en más del 5% durante 2025. Estas cifras demuestran que una postura positiva frente a la igualdad de género puede traducirse claramente en un mejor desempeño empresarial y en la creación de empleo en las economías donde operan estas compañías. En relación a la representación femenina en las organizaciones, existe un fenómeno creciente de liderazgo femenino joven. Según el Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum, las mujeres jóvenes están ganando terreno en posiciones de liderazgo : entre los 16 y 28 años representan el 34,8% de los roles de liderazgo , casi el doble que en generaciones mayores.

Con 29 años, Rosario Garcés Luzuriaga, líder del área de Comunicación en la empresa tecnológica Centum, comparte su experiencia: “Sobre ser mujer y joven, y estar en el puesto que ocupo, hoy lo vivo super liviano. En la empresa vi una oportunidad y ellos también vieron una oportunidad en mí. Tengo espacio para proponer y generar movimiento, en un lugar que justamente se caracteriza por eso. Creo que el contexto influye, a veces acompaña y otras no. A veces la brecha puede ser tan sutil e intangible que se vuelve difícil de identificar”.

Miembro de la asociación de empresas digitales Interact, Ivana Litvinoff, tenía 27 años cuando fundó su propia agencia de marketing de medios y productora audiovisual Bagan Content. Cinco años después, reflexiona: ”Ser mujer y líder tiene mucho que ver con sentirse respetada y escuchada, tanto dentro del equipo como en el vínculo con clientes, socios y proveedores. El liderazgo no es algo que se da por hecho: se construye con el tiempo, con la forma en la que uno se comunica, toma decisiones y acompaña a las personas con las que trabaja”.

En la empresa de Ivana, el 80% de los roles de liderazgo están ocupados por mujeres y en relación a su inspiración, destaca: “En lo personal, además, es un día que siempre me hace pensar mucho en mi mamá. Desde muy chica ella me transmitió el valor de ser una mujer independiente, profesional y de hacerme respetar en cualquier ámbito, especialmente en el laboral. Sin duda es mi mayor referente y la persona que me guió para convertirme en la mujer que soy hoy”.

También joven y emprendedora, Sol Anchezar fundó Good Grab y hoy, con solo 23 años, es la finalista del premio GSEA (Global Student Entrepreneur Awards) de la organización global EO (Entrepreneurs´ Organization) en una ceremonia que se realizará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por un premio de 100.000 dólares.

Sol Anchezar, ganadora GSEA Sol Anchezar. Archivo.

Sol, además fue elegida entre muchos candidatos, dentro de un ecosistema donde los emprendimientos fundados por hombres siguen dominando, aunque es una brecha que se va acortando año tras año. Según el Women’s Entrepreneurship Report del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), casi una de cada tres personas que lidera negocios establecidos en el mundo es mujer, lo que evidencia una reducción gradual de la brecha de género en el emprendimiento.

“Como emprendedora, estoy muy agradecida de que hubieron muchas mujeres antes que yo que trazaron el camino. Hoy me sumerjo en el mundo emprendedor con un trabajo previo ya hecho que me permite, como mujer, pararme con más seguridad y confianza para mostrarle al mundo lo que tengo para dar. Es un honor, en un ambiente donde prima la presencia masculina, poder ser finalista de una competencia global”, afirma Sol.

Ser emprendedora me permite pararme con más seguridad

También existen industrias donde la brecha de género en posiciones de liderazgo sigue siendo aún mayor que el promedio, como es la del marketing y la publicidad. Pero así y todo en la agencia Somos Chili el 60% de sus líderes son mujeres: “Yo creo que en todas las industrias y en todos los roles de liderazgo a las mujeres nos cuesta más porque se pretende que criemos como si no fuéramos profesionales y que seamos profesionales como si no tuviéramos hijos. Entonces es fundamental en todos los rubros que haya políticas de empresa y políticas de Estado que nos acompañen a poder emprender, porque hay estudios que afirman que las empresas lideradas por mujeres son mucho más rentables”, reflexiona Majo Donohoe que fundó Somos Chili con 36 años y dos hijos.

Majo Donohoe_CEO Somos Chili_baja Sol Anchezar. Archivo.

Sobre sus motivaciones, Majo, explica: “La verdad es que la búsqueda fue justamente eso: una agencia que me permitiera criar con presencia y la flexibilidad que yo necesitaba para criar a mis hijos de manera consciente, presente, pero sin dejar de hacer algo para mí. Tuve y tengo un gran compañero que me acompaña en eso y está buenísimo, pero es un tema porque es a la mamá a la primera que llaman del colegio, es a la mamá a la que primero llaman los hijos. Entonces eso es un desafío, pero yo lo disfruto inmensamente”.

Después de 20 años de carrera una gran multinacional, Carolina Fiant, se animó y dio el salto de fe para liderar la consultora tecnológica Gosys: “Si bien estuve más de 20 años en la misma compañía, durante ese tiempo cambié de área, de posición y de país en muchas oportunidades. Cada cambio y cada nuevo desafío me permitió seguir aprendiendo y creciendo como profesional y es de las cosas que más me gustó de ese recorrido. Y ahora feliz de haber hecho este cambio ya que por un lado sigo aprendiendo todos los días cosas nuevas y por otro puedo aportar y sumar mi experiencia para potenciar el negocio”.

Cada nuevo desafío me permite seguir aprendiendo

También destaca Carolina Fiant Gosys dos desafíos para las mujeres: “Tuve la oportunidad de tener grandes líderes durante mi carrera que me impulsaron en momentos clave, cuando me asediaba el “síndrome del impostor” como a tantas mujeres, cuando sentía que me desbordaban las obligaciones familiares y laborales, etc. Por otro lado, sin dudas hay muchos avances en términos de diversidad en muchas organizaciones, de aumento de mujeres en roles de liderazgo y en cómo se reparten las tareas domésticas en las familias, pero la carga mental para organizar y coordinar muchas de esas tareas sigue siendo mayoritariamente de las mujeres, eso es algo en lo que aún hay que trabajar”.

Carolina Fiant, Gosys Carolina Fiant Goys Archivo.

Existen aún desafíos por enfrentar y resolver, pero también la condición femenina tiene algunas ventajas que le dan un diferencial, y donde muchas veces se da uno de sus principales aportes. En este sentido, Natalia Prado, gerente de Impuestos de La Vista Casal, donde 6 de 8 líderes son mujeres, asegura: “Lo vivo con responsabilidad y compromiso. Porque no se trata solo de gestionar equipos o tomar decisiones estratégicas, sino de hacerlo con una consciencia constante de que cada paso que damos facilita el camino para generaciones futuras. Antes, el éxito se medía considerando parámetros muy rígidos de liderazgo, pero hoy se demuestra que la empatía, la escucha activa y la colaboración no son "habilidades blandas", sino fortalezas para desarrollar los equipos de trabajo y lograr mejoras”.

Natalia Prado, gerente Impuestos LVC Natalia Prado. Archivo.

Entonces, ¿qué significa el Día Internacional de la Mujer? Laura Fernández Pazos, líder de Finanzas de avenida+, reflexiona: “Si bien entiendo el contexto histórico y los motivos de la conmemoración, en algún punto me genera sentimientos encontrados. Por un lado, me parece valioso porque funciona como una oportunidad para recordar que todavía seguimos trabajando por la igualdad en muchos ámbitos. Pero, al mismo tiempo, me resulta un poco raro cuando el reconocimiento queda limitado a un solo día. Creo que lo importante es que la conversación y las acciones por la igualdad estén presentes durante todo el año”.

Laura Fernandez Pazos_avenida Laura Fernández Pazos. Archivo.

El liderazgo femenino en las empresas sigue creciendo.