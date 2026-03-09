Pánico en los mercados: el Nikkei se hunde tras el salto del petróleo por la guerra en Irán

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei , se desplomó este lunes más de un 5% después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 115,72 dólares por barril por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán . A su vez, el valor del barril Brent alcanzó los 116,27 dólares.

Diez minutos después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado , restaba 2.907,86 puntos, un 5,23 %, hasta situarse en 52.712,98 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, caía un 4,87 %, o 180,87 puntos, hasta situarse en 3.536,06 enteros.

La preocupación por el alza en los precios del crudo y su posible impacto en la economía japonesa, altamente dependiente de las importaciones energéticas, provocó caídas generalizadas entre las principales firmas del país.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, bajaba más de un 5%, y sus rivales Nissan y Honda se desplomaban alrededor de un 4% y un 2,8%, respectivamente.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se dejaba más de un 5,5%, y la naviera Mitsui O.S.K. Lines, que se ha visto afectada por las interrupciones al tráfico de mercancías por el estrecho de Ormuz, bajaba más de un 1%.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank caía más de un 10,7%, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejaba más de un 6%.

En semiconductores, Advantest perdía cerca de un 10%, Tokyo Electron bajaba un 7,3% y Disco se depreciaba más de un 8 %.

Los futuros del WTI alcanzaron casi los 110 dólares este domingo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares, lo que analistas consideran es una señal de preocupación por el creciente conflicto en el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.

Japón tiene grandes reservas de crudo de emergencia, y las autoridades han asegurado que cuentan con suministro suficiente para más de 200 días.