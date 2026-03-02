La Generación Z no quiere tu empresa para siempre, quiere poder irse cuando quiera

Durante décadas, el contrato psicológico entre empresas y trabajadores se sostuvo sobre una promesa implícita: estabilidad a cambio de lealtad. Permanecer, ascender gradualmente y “hacer carrera” dentro de una misma organización era sinónimo de éxito. Sin embargo, ese acuerdo tácito perdió vigencia. La generación Z , nacida aproximadamente entre 1997 y 2012, creció viendo crisis financieras globales, despidos masivos y transformaciones tecnológicas que volvieron obsoletos empleos enteros en cuestión de años.

Los datos acompañan este cambio cultural. El Global 2023 Gen Z and Millennial Survey de Deloitte reveló que cerca del 49 por ciento de los centennials planea dejar su empleo actual en los próximos dos años. No se trata de impulsividad, sino de estrategia. Según el mismo informe, el aprendizaje continuo y la remuneración competitiva encabezan sus prioridades laborales. En paralelo, estudios de Gallup muestran que el compromiso laboral en jóvenes menores de 30 años es el más bajo de todas las franjas etarias a nivel global. No porque desprecien el trabajo , sino porque evalúan constantemente si la experiencia que reciben justifica la energía que invierten.

En Estados Unidos, la llamada “job hopping culture” dejó de ser una señal de inestabilidad para convertirse en indicador de adaptabilidad. En Europa, informes del Eurofound advierten que los trabajadores jóvenes priorizan esquemas híbridos o remotos incluso por encima de ciertos beneficios tradicionales. En América Latina, donde la volatilidad económica es parte del paisaje cotidiano, la lógica es aún más pragmática: diversificar ingresos y desarrollar habilidades transferibles es visto como una forma de autoprotección.

Está enfocada en construir un perfil que le permita sobrevivir y crecer en un mercado impredecible. Para ellos, el empleo es una estación; la empleabilidad, el destino. La diferencia es profunda. El empleo supone permanencia y jerarquía. La empleabilidad implica actualización constante, redes activas y capacidad de movimiento. En lugar de apostar todo a una sola camiseta, prefieren entrenar para poder jugar en varias ligas.

Muchos líderes interpretan esta dinámica como falta de compromiso. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿qué tan comprometidas están las organizaciones con el desarrollo real de las personas? Cuando una empresa ofrece discursos inspiradores pero propone esquemas rígidos, salarios desfasados o trayectorias poco claras, el mensaje que recibe un joven es simple: aquí no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, hay salida.

Trabajo La empleabilidad implica actualización constante, redes activas y capacidad de movimiento. Archivo.

La conversación en una entrevista laboral también cambió

Mientras generaciones anteriores priorizaban la marca empleadora o el prestigio institucional, hoy las preguntas son directas: cuánto voy a ganar, qué margen de autonomía tendré, qué posibilidades concretas de aprendizaje existen. La flexibilidad dejó de ser un beneficio accesorio para convertirse en un criterio de selección. Según el informe State of the Global Workplace de Gallup, la posibilidad de trabajo remoto o híbrido incide de manera decisiva en la permanencia de empleados jóvenes. No se trata de individualismo extremo, sino de una lectura realista del contexto. La generación Z vio a sus padres atravesar reestructuraciones, crisis y promesas incumplidas. Aprendió que depender de un único empleador puede ser riesgoso. Por eso invierte en habilidades digitales, idiomas, proyectos paralelos y certificaciones. Prefiere acumular experiencias diversas antes que esperar un ascenso que quizás nunca llegue.

Las empresas que siguen midiendo el compromiso en años de permanencia están utilizando indicadores del siglo pasado. El nuevo termómetro no es la duración, sino la intensidad del aprendizaje y la calidad de la experiencia. Retener ya no significa retener cuerpos en una oficina, sino ofrecer desafíos, feedback y coherencia entre lo que se declara y lo que se practica. El debate, entonces, no debería centrarse en la supuesta fragilidad de los jóvenes, sino en la capacidad de las organizaciones para adaptarse. Si el mercado laboral se volvió dinámico, las estructuras también deben serlo. Las compañías que comprendan que hoy compiten no solo por talento sino por relevancia serán las que logren atraer a una generación que no busca promesas doradas, sino oportunidades tangibles.

empleos La posibilidad de trabajo remoto o híbrido incide de manera decisiva en la permanencia de empleados jóvenes. Archivo.

La generación Z no está huyendo del trabajo

Está redefiniendo las reglas. Y esa redefinición obliga a revisar liderazgos, modelos de gestión y propuestas de valor. En un mundo donde la única constante es el cambio, la verdadera ventaja competitiva no es la permanencia, sino la capacidad de evolucionar.

* Verónica Dobronich, autora de “Desconéctame por favor”. Cómo escapar de la presión de las redes sociales y la hiperconectividad.