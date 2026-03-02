Vuelta a clases en Mendoza: UPD, desayuno con autoridades y retiro de alumnos

Las clases para los estudiantes de 2° a 6° año del nivel secundario en Mendoza arrancaron este lunes. Si bien se vieron algunos festejos en plazas y parques en la previa a la entrada a los colegios, todo se desarrolló con normalidad. En varios colegios de la Ciudad de Mendoza se implementó el desayuno con alumnos y familiares.

El UPD (Último Primer Día) fue mucho más ordenado que años anteriores y este lunes se pudo ver cómo alumnos ingresaban con sus familiares para tener un desayuno, una charla con las autoridades y posteriormente ser retirados.

Desayuno y recibimiento a alumnos en el colegio José Vicente Zapata Este protocolo denominado “UPD 360. Antes, durante y después” está pensado como una estrategia de prevención, acompañamiento y corresponsabilidad destinada a implementarse en las escuelas para esta actividad que se realiza por fuera de la institución. Busca el cuidado de los estudiantes al llegar a la escuela, el resguardo de sus derechos como el de la educación, salud y bienestar; y la construcción de acuerdos claros entre familia y escuela.