UPD: qué pasará cuando los alumnos lleguen al colegio este lunes en Mendoza

Este lunes 2 de marzo regresan las clases en las escuelas secundarias de Mendoza . Con el inicio del ciclo lectivo también vuelven a clases los estudiantes de los últimos años, protagonistas del ya tradicional UPD , el último primer día.

La práctica se instaló hace más de una década y se volvió común en todo el país. Los jóvenes suelen reunirse la noche previa para festejar, muchas veces con consumo de alcohol y sin dormir, antes de presentarse en la escuela al día siguiente.

Ese fenómeno generó preocupación en familias, docentes y directivos por diferentes situaciones. Frente a ese escenario, la Dirección General de Escuelas implementará este año el dispositivo UPD 360.

El programa fue presentado como una estrategia integral de prevención y acompañamiento para todas las escuelas de gestión estatal y privada. Desde la Dirección de Acompañamiento Escolar, encabezada por Carina Gannam, se propuso actualizar el protocolo con mayor corresponsabilidad de las familias.

Una de las novedades es la obligatoriedad de firmar un acta compromiso antes del festejo. Ese documento deberá ser presentado en la escuela y confirmará que padres e institución acordaron medidas de cuidado para esa noche y el ingreso del lunes.

El dispositivo contempla tres etapas. El “Antes” apunta al diálogo en el hogar, con guías enviadas por las escuelas para reflexionar sobre riesgos y límites; el “Durante” establece criterios de actuación institucional el día del UPD; y el “Después” propone trabajar pedagógicamente lo vivido para resignificar la experiencia.

Cómo actuarán las escuelas este lunes

Si un estudiante llega con signos evidentes de intoxicación o consumo de sustancias, será atendido por las autoridades. No podrá ingresar al aula y se convocará a sus padres para retirarlo, priorizando su salud y bienestar.

En caso de que ningún adulto responsable se presente, se aplicarán las medidas previstas en el Código Contravencional. Desde la DGE remarcan que el UPD no es una actividad escolar, pero la institución debe intervenir cuando la situación impacta en el ámbito educativo.

El nuevo protocolo también protege al personal docente y directivo, estableciendo límites claros sobre su actuación. Se busca prevenir conflictos y ordenar la intervención ante posibles excesos durante el ingreso a la institución.

Megaoperativo y multas millonarias

Upd siete La Provincia aplicará multas millonarias y reforzará controles para evitar que alumnos lleguen alcoholizados. Seguridad

En paralelo, el Ministerio de Seguridad montará un megaoperativo durante el fin de semana. El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, confirmó que habrá unos 30 inspectores en las calles y controles reforzados el domingo por la noche.

“No vamos a permitir fiestas donde se vendan entradas o se expenda alcohol a menores”, advirtió el funcionario. Las multas para dueños de salones pueden ir de $2.500.000 a $6.000.000, mientras que los padres podrían enfrentar sanciones de hasta $2.000.000 por incumplir el Código de Contravenciones.

El subdirector de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi, señaló que los controles se realizarán junto a Tránsito e inspectores municipales. El objetivo, remarcaron, es resguardar la integridad física de los jóvenes y evitar que el festejo termine en situaciones de riesgo.