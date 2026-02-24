UPD 360: qué cambia este año en el último primer día de las escuelas secundarias

La DGE oficializó un alineamiento estratégico que regula el antes, durante y después del festejo estudiantil conocido como último primer día.

En el inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección General de Escuelas (DGE) presentó por primera vez un encuadre formal para el denominado Último Primer Día. La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, explicó en MDZ Radio que se trata de un “alineamiento estratégico y protocolo de actuación” que aborda el UPD en tres etapas.

Por primera vez hemos puesto por escrito lo que ya muchas escuelas venían haciendo, pero lo hemos presentado como alineamiento estratégico y protocolo de actuación para el UPD. Es un UPD 360 porque pretendemos generar tres etapas: una anterior al UPD, que es la que estamos transcurriendo en esta semana, una durante y una después. Nosotros nos vamos a focalizar en el antes del UPD", señaló.

Páez detalló que la semana pasada comenzaron con “una comunicación institucional enviándole una guía orientativa a las familias de los estudiantes de quinto y sexto año de escuelas técnicas” y que esta semana se desarrollarán encuentros entre familias y escuelas “para socializar un acta”. Según remarcó, “esta es la novedad y esto es lo que no se ha hecho nunca”.

En esa acta, se explicita que “el UPD no es una actividad escolar ni obligatoria ni organizada por las instituciones educativas y que la corresponsabilidad de ese día es plena de las familias”. También se informa que el festejo “va a transcurrir el domingo primero de marzo”, jornada en la que no hay clases.

El rol indelegable de las familias y la activación de protocolos ante consumos La funcionaria subrayó que el protocolo “es de aplicación obligatoria tanto para las escuelas de gestión pública como para las escuelas de gestión privada” y que se apoya en “las leyes nacionales y provinciales que tienen que ver con la prohibición de consumo de alcohol para menores de edad” y en el “Código Civil y Comercial”, donde se establece que “el cuidado fuera del orden escolar le corresponde a la familia o a los adultos responsables”.