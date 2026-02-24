Presenta:

Godoy Cruz anunció cortes en el Corredor del Oeste por una carrera de ciclismo

La restricción será este 1 de marzo en ambos sentidos, en diferentes horarios, debido a una competencia que reunirá a ciclistas de distintas categorías.

El Corredor del Oeste tendrá interrupciones parciales por una carrera que se disputará entre Palmares y el dique Frías.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que este domingo 1 de marzo se realizarán cortes de tránsito en el Corredor del Oeste debido a la competencia “Gran Fondo Ciclista”. Según detallaron, la circulación vehicular estará interrumpida entre las 6:30 y las 9 en sentido Norte-Sur.

Luego, de 9 a 12, el corte se trasladará al sentido Sur-Norte, en función del desarrollo de la prueba. La carrera convocará a ciclistas de distintas categorías y recorrerá un circuito que se extenderá desde la zona de Palmares hasta el dique Frías, con tramos de ida y vuelta.

Recomendaciones para evitar demoras

Desde el municipio solicitaron a los conductores tener en cuenta las restricciones y anticipar sus desplazamientos. En ese sentido, recomendaron utilizar vías alternativas para evitar congestiones durante las horas del evento.

Además, se pidió respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará distribuido a lo largo del recorrido, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los participantes como de quienes circulen por la zona.

