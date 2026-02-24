Godoy Cruz anunció cortes en el Corredor del Oeste por una carrera de ciclismo

La restricción será este 1 de marzo en ambos sentidos, en diferentes horarios, debido a una competencia que reunirá a ciclistas de distintas categorías.

El Corredor del Oeste tendrá interrupciones parciales por una carrera que se disputará entre Palmares y el dique Frías.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que este domingo 1 de marzo se realizarán cortes de tránsito en el Corredor del Oeste debido a la competencia “Gran Fondo Ciclista”. Según detallaron, la circulación vehicular estará interrumpida entre las 6:30 y las 9 en sentido Norte-Sur.

Luego, de 9 a 12, el corte se trasladará al sentido Sur-Norte, en función del desarrollo de la prueba. La carrera convocará a ciclistas de distintas categorías y recorrerá un circuito que se extenderá desde la zona de Palmares hasta el dique Frías, con tramos de ida y vuelta.

Recomendaciones para evitar demoras Desde el municipio solicitaron a los conductores tener en cuenta las restricciones y anticipar sus desplazamientos. En ese sentido, recomendaron utilizar vías alternativas para evitar congestiones durante las horas del evento.