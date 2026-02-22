Tomás Pozzo valoró el punto de Godoy Cruz y ya piensa en Deportivo Morón

Tomás Pozzo marcó y valoró el esfuerzo de Godoy Cruz en el 1-1 ante Defensores. El Tomba ya apunta a Deportivo Morón en tres días.

El empate 1 a 1 entre Godoy Cruz Antonio Tomba y Defensores de Belgrano dejó sensaciones de lucha y carácter en el equipo mendocino, y uno de los protagonistas de la tarde fue Tomás Pozzo, autor del gol del Tomba y pieza clave en el desarrollo del encuentro.

Tras el partido, el mediocampista destacó la exigencia del duelo y el valor del punto obtenido en un contexto de paridad y roce permanente.

“Fue un partido muy duro, muy batallado. Sabemos que todos los partidos van a ser así”, expresó Pozzo, quien además valoró su conquista personal con la camiseta bodeguera. “Estoy contento de poder convertir con esta camiseta”.

El jugador también puso el foco en el calendario inmediato y en la necesidad de sostener la intensidad competitiva. El plantel no tendrá demasiado tiempo para el descanso y ya se enfoca en el próximo compromiso.

“Vamos a tener que seguir trabajando porque en tres días jugamos con Deportivo Morón y trataremos de sumar de a tres”, concluyó.