Godoy Cruz igualó ante Defensores de Belgrano de visitante y sigue sin ganar en la Primera Nacional

Fue 1-1. Godoy Cruz sufrió un gol del Dragón al minuto, pero más tarde Tomás Pozzo lo empató. El próximo miércoles enfrentará a Morón por la Copa Argentina.

Godoy Cruz empató 1-1 ante Defensores de Belgrano por la segunda fecha de la Primera Nacional y logró sumar su primera unidad de la temporada. El partido se jugó en el estadio Juan Pasquale, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión de LPF Play.

El equipo mendocino venía de un flojo debut tras empatar 1-1 como local ante Ciudad de Bolívar, mientras que el Dragón también había igualado por el mismo marcador frente a Deportivo Morón. El inicio del partido fue adverso para el Tomba: al minuto de juego, Enzo González abrió el marcador de cabeza tras un centro de Ezequiel Aguirre.

El gol madrugador de Defensores de Belgrano Gol de Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz Gol de Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz LPFPlay Godoy Cruz reaccionó rápido y generó varias chances con Matías Ramírez, primero con un remate lejano y luego con un cabezazo sin precisión. Finalmente, a los 30 minutos llegó el empate gracias a un potente zurdazo desde afuera del área de Tomás Pozzo, que dejó sin respuestas al arquero local y selló el 1-1 parcial.

Tomás Pozzo marcó el empate para Godoy Cruz en el Bajo Núñez Gol de Tomás Pozzo para el 1-1 de Godoy Cruz ante Defensores de Belgrano Gol de Tomás Pozzo para el 1-1 de Godoy Cruz ante Defensores de Belgrano LPFPlay En el segundo tiempo, Godoy Cruz estuvo cerca del segundo gol con un cabezazo de Martín Pino que el arquero local desvió con lo justo para enviarla al córner.

Con el paso de los minutos, Defensores de Belgrano tomó el control del balón y presionó sobre el área mendocina, aunque sin la claridad necesaria para generar situaciones de peligro concretas.