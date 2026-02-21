Un suplente de River fue cedido a la MLS con una obligación de compra de US$ 3.000.000

Un futbolista que nunca llegó asentarse en River aún no sumó minutos en este 2026 se va a préstamo por un año al Atlanta United del Tata Martino.

River Plate no logra encontrar su rumbo en este arranque de temporada. Marcelo Gallardo, que venía de ser muy cuestionado por el 2025 que dejó atrás, camina por la cornisa. Con el objetivo de dejar atrás la mala imagen que dio el año anterior y renovar el equipo, durante el mercado de pases hizo una importante limpieza de plantel.

En los últimos meses se fueron nombres fuertes como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Ángel Borja y Jeremías Ledesma. Sin embargo, ya con la temporada empezada, en Núñez continúan pasando la escoba y en las últimas horas lograron desprenderse de otro futbolista que no estaba teniendo oportunidades con el Muñeco.

Matías Galarza Fonda se va al Atlanta United a préstamo Galarza Fonda debut en River Galarza Fonda emigra a la MLS. Fotobaires Se trata de Matías Galarza Fonda, que emigrará a la MLS para jugar en el Atlanta United, que desde esta temporada volvió a tener al Tata Martino como DT. Tras rechazar hace algunos días una primera oferta del elenco rojinegro para comprarlo, llegaron en las últimas horas a un acuerdo para que se vaya a préstamo con una obligación de compra de 3 millones de dólares por la mitad de su pase si es que juega el 50% de los partidos.

De este modo, tras nunca llegar a asentarse en el Millonario, el volante paraguayo, que llegó a mediados del 2025 desde Talleres de Córdoba, tendrá una oportunidad de recuperar rodaje en Estados Unidos. Una chance muy importante para él a meses del Mundial 2026, que tiene ilusiones de jugar en la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro.