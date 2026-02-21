Gallardo sube a otra joya de las Inferiores de River y refuerza su apuesta por los juveniles

En River Plate , Marcelo Gallardo profundiza su apuesta por los juveniles surgidos de las divisiones inferiores , una política que comenzó a consolidar recién desde el segundo semestre de 2025 tras su regreso al club.

En ese contexto, el DT millonario decidió subir a entrenar con el plantel profesional a Santiago Espíndola , un mediocampista que viene destacándose en Reserva y que es considerado una de las grandes proyecciones del club.

El volante central, oriundo de Rojas, dio así un paso importante en su carrera, al comenzar a trabajar junto a la Primera División bajo la observación directa del cuerpo técnico.

Espíndola tuvo sus primeros minutos oficiales este año en la Reserva, tras realizar la pretemporada y debutar en la fecha inicial del Torneo Apertura Proyección 2026 frente a Talleres. Su evolución fue sostenida y recientemente convirtió su primer gol ante Gimnasia de Mendoza .

Luego de ese partido, el propio futbolista expresó deseo de debutar en River . También destacó a sus referentes en el puesto, con mención a Enzo Pérez y Enzo Fernández. Si bien su presencia en los entrenamientos con el primer equipo no garantiza una convocatoria inmediata, sí refleja que es un jugador seguido de cerca por Gallardo.

santiago espíndola1 Santiago Espíndola, la promesa que empieza a ganar lugar en el River de Gallardo. Instagram @santi.espindolaa

Perfil, características y proyección

El mediocampista inició su camino en el fútbol desde muy joven, combinando sus entrenamientos con la vida cotidiana en su ciudad natal. En sus comienzos se desempeñó como enganche e incluso como lateral derecho, hasta afianzarse como volante central.

Sobre sus cualidades, el propio Espíndola explicó: “Lo mejor es la inteligencia a la hora de entender el juego y tomar buenas decisiones. Tengo buen control de pelota, un primer pase seguro y manejo los dos perfiles. Soy un jugador que resuelve todo con mucha velocidad”, según declaraciones publicadas por La Página Millonaria.

Además, es habitual en las selecciones juveniles argentinas, con participación en las categorías Sub 15 y Sub 17. En marzo del año pasado firmó su primer contrato profesional, vigente hasta diciembre de 2027, lo que confirma la confianza del club en su desarrollo a futuro.