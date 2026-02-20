Un exgoleador de River reveló el motivo por el que fue deportado de Inglaterra: "Sabía que podía tener un problema"

Un icónico exdelantero del fútbol argentino que brilló con la camiseta de River dio detalles de un inconveniente legal que tuvo cuando jugaba en la Premier.

Un ex River que jugó en la Premier contó los problemas que tuvo en Inglaterra.

El Bichi, nombre históricamente ligado a Colón de Santa Fe (donde es el máximo artillero de su hisotria), jugó la temporada 2003/04 en el Millonario, y pese a que su etapa por el club fue fugaz, supo dejar un buen recuerdo y fue allí donde ganó el único título de su carrera (el Clausura 2003). Antes de su llegada, había vestido las camisetas de Tenerife, RC Lens y el Preston North End.

En este último, que en realidad fue el primer equipo europeo en el que jugó, no pudo brillar como en los demás y por motivos extrafutbolísticos. Su arribo se produjo en septiembre de 1999 tras su gran primer paso por el Sabalero. Sin embargo, apenas llegó a disputar unos 8 partidos en la Premier League antes de que en noviembre debiera abandonar Inglaterra por problemas con sus papeles de ingreso al país.

26 años después, el goleador recordó ese inconveniente y dio detalles de por qué se produjo su deportación: "Yo sabía que podía llegar a haber algún problema porque en tan poco tiempo no te pueden hacer un pasaporte italiano, entonces había irregularidades en los papeles", reveló este jueves en diálogo con Líbero Versus por TyC Sports.