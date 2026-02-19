La dura crítica de un ídolo histórico de Boca a Edinson Cavani: "Todavía no está para jugar"

Una de las más grandes glorias que vistieron la camiseta de Boca expresó su disconformidad con el nivel de Cavani y la posibilidad de que juegue contra Racing.

Tras algunos meses de inactividad, Edinson Cavani volvió a jugar el pasado domingo en el empate sin goles de Boca Juniors ante Platense en la Bombonera. Claudio Úbeda lo hizo ingresar al minuto 65, pero su presencia en la cancha no marcó la diferencia y fue muy criticado por los hinchas por su actuación -y por su entrada en calor-.

Sorpresivamente, hay altas chances de que sea titular este viernes en el clásico contra Racing por la fecha 6 del Torneo Apertura, lo que generó bastante ruido en el mundo azul y oro. Entre los que expresaron su disconformidad por esta latente posibilidad se encuentra una leyenda xeneize como Ángel Clemente Rojas, nada más y nada menos.

La crítica de Ángel Clemente Rojas a Edinson Cavani La crítica de Ángel Clemente Rojas a Edinson Cavani El histórico exdelantero habló en comunicación telefónica esta noche con el programa Presión Alta de TyC Sports y le preguntaron si estaba de acuerdo con que el Matador fuera de arranque ante la Academia. Su respuesta fue lapidaria: "No me pongan en un problema", indicó entre risas. "No, no me gusta que sea titular porque hace un montón que no juega", contestó finalmente.

En ese sentido, se explicó: "No sé cómo habrá salido la práctica en ese mes que estuvo trabajando, pero yo creo que todavía no está para jugar". Y se justificó analizando lo que fue la actuación de Cavani el último fin de semana: "El otro día contra Platense no jugó bien. ¡No tocó la pelota siquiera! Con todo respeto lo digo...", sentenció Rojitas.