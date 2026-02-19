Adam Bareiro es nuevo jugador de Boca: cuánto dinero le corresponde a River por la transferencia

Boca llegó a un acuerdo total con Fortaleza y el delantero paraguayo se convertirá en el tercer refuerzo. ¿Qué porcentaje del pase le pertenece a River?

Boca compró a Adam Bareiro y deberá pagarle a River, que mantiene un alto porcentaje de su ficha.

Sobre el final, el mercado de pases del fútbol argentino volvió a dejar una noticia de alto impacto: Adam Bareiro, que hasta hace un año era jugador de River, será refuerzo de Boca. Luego de varias idas y vueltas, el Xeneize llegó a acuerdo con Fortaleza y el delantero paraguayo firmará un contrato por tres años, con opción a uno más.

Mientras avanzaba la negociación, en Núñez estaban expectantes no solo por la posible llegada de su exfutbolista a la vereda de enfrente, sino más bien porque el club todavía mantiene un alto porcentaje de su ficha: a mediados de 2025, el Tricolor pagó US$ 3.500.000 por el 50% del pase.

Cuánto dinero le corresponde a River por la transferencia de Adam Bareiro a Boca En ese sentido, el Millonario se verá beneficiado por el traspaso de Bareiro al Xeneize y repartirá el dinero en parte iguales con el elenco brasileño. Las cifras finales de la operación rondan los US$ 3.500.00, por lo que River percibirá alrededor de US$ 1.700.000 netos.

Adam Bareiro Fortaleza Adam Bareiro, ex River, vestirá la camiseta de Boca en 2026. @FortalezaEC El exgoleador de San Lorenzo recaló en el Monumental en 2024 por pedido de Martín Demichelis, pero su paso quedó en el olvido. Estuvo apenas seis meses en la Banda -en el medio arrancó el segundo ciclo de Marcelo Gallardo-, donde jugó 16 partidos y no pudo convertir goles. A raíz de eso, dejó de ser considerado y pasó a préstamo al Al-Rayyan de Qatar en enero de 2025 para luego ser adquirido por Fortaleza, que descendió a la Serie B.