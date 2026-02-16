La condición innegociable que Fortaleza le exigió a Boca para concretar el traspaso de Adam Bareiro

Fortaleza ve con buenos ojos la oferta de Boca por el delantero paraguayo, aunque para aceptarla quiere tener garantías. Los detalles.

En medio del apático presente deportivo, Boca está en plena carrera contra el tiempo en el mercado de pases. El cupo que se habilitó por la lesión de Rodrigo Battaglia expira el viernes y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme quiere cerrar cuando antes la llegada de Adam Bareiro, aunque hay algunos obstáculos.

El delantero paraguayo, ex River y con pasado marcado en San Lorenzo, atraviesa un gran presente en Fortaleza y, a esta hora, es el único nombre que aparece en el radar del Xeneize. A tal punto de que el club ya envió una oferta formal para quedarse con el 100% en una cifra que ronda los US$ 3.000.000.

La exigencia de Fortaleza para aceptar la oferta de Boca por Adam Bareiro Según informó César Luis Merlo en el canal de streaming de Picado TV, el equipo que milita en la Serie B de Brasil considera "relativamente interesante" la propuesta de Boca por el goleador de 29 años y ve con buenos ojos la trasferencia. Sin embargo, todavía resta definir un detalle clave en la negociación.

Adam Bareiro Fortaleza Desde su llegada a mediados de 2025, Bareiro jugó 31 partido con la camiseta de Fortaleza: 11 goles y dos asistencias. @FortalezaEC "En Fortaleza me dicen que quieren asegurarse una buena forma de pago. Es lo que se está hablando con Boca en este momento". afirmó el periodista. A su vez, resaltó: "El club pretende recibir un buen ingreso prioritario en la primera cuota".