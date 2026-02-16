El picante mensaje de Gustavo Costas en Racing antes del duelo con Boca, que involucra a River

Gustavo Costas palpitó la visita de la Academia a la Bombonera y fue contundente al comparar el presente de su equipo con el de los dos más grandes del país.

Por contexto, el clásico entre Boca y Racing del próximo viernes en la Bombonera es trascendental. Y ese rótulo les cabe a ambos equipos: el Xeneize está obligado a ganar para que no empiece a tambalear el ciclo de Claudio Úbeda, mientras que la Academia todavía sigue en deuda desde el juego pese a la levantada de los últimos partidos.

Y el que tiene bien en claro eso es Gustavo Costas. Luego del triunfo 2-0 ante Banfield en el Florencia Sola, el DT del club de Avellaneda infló el pecho antes de visitar el Templo y bajó un contundente mensaje que no solo salpicó en la Ribera, sino que también en Núñez.

La filosa frase de Gustavos Costas sobre el presente de Boca y River Al ser consultado sobre el presente de Boca y River, el entrenador de 62 años no dudó: "Hoy estamos arriba nosotros.... Olvidate. Tenemos que aprovechar. Es un momento... Yo se los dije a los chicos, cuando ganamos la Sudamericana y empezó este año. Les conté la historia de Racing", comenzó diciendo, enfatizando en el mal andar de los dos equipos más grandes de la Argentina.

Lejos de quedarse satisfecho, Costas profundizó su discurso. "Es un momento... Es muy difícil encontrar a un River y un Boca como están en estos últimos años. Antes ibas a la cancha de River o Boca, en los años 70, y no pasabas la mitad de la cancha. Y gracias si te llevabas un empate o perdías por uno o dos goles", afirmó.

Gustavo Costas, contundente sobre la comparación de Racing con Boca y River: "Hoy estamos arriba". Gustavo Costas, contundente sobre la comparación de Racing con Boca y River: "Hoy estamos arriba". Video X: @RacingRadioClub Comparando los viejos tiempos con los de ahora, el técnico de la Academia remarcó: "Hoy podés ir a la cancha de River y ganar, empatar o perder, pero están abiertos los partidos, y lo mismo en la cancha de Boca; son momentos que tenemos que aprovechar, por eso mi bronca es cuando nos tiramos tiros en los pies nosotros mismos".