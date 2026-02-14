Tras el triunfo de Racing, Costas palpitó el clásico contra Boca en el Bombonera: "Hay que ir a ganar"
Gustavo Costas analizó lo que fue el 2-0 como visitante sobre Banfield y se refirió a lo que será el duelo del próximo viernes ante Boca.
Tras un pésimo arranque en el Apertura, con tres derrotas en sus primeras tres presentaciones, Racing está logrando remontar y ya sumó dos triunfos consecutivos. Este sábado venció 2-0 como visitante a Banfield en un duelo en el que, pese al resultado, no mostró su mejor versión y no conformó a Gustavo Costas en cuanto al juego.
El DT blanquiceleste reconoció luego del encuentro que su equipo no jugó del todo bien, aunque destacó la importancia de seguir sumando victorias. Esta levantada es vital en la previa del que será su primer clásico del 2026, ya que el próximo viernes visitará a Boca Juniors en la Bombonera por la fecha 6.
Gustavo Costas palpitó el clásico contra Boca en el Bombonera
Aún así, el entrenador le restó importancia al momento de la Academia para afrontar este trascendental compromiso: "No importa que hayamos ganado dos partidos al hilo, a la cancha de Boca tenemos que ir a ganar siempre, en cualquier contexto. Sabemos que son partidos que los quieren jugar todos, que siempre tenés un plus más, y este grupo, en estos juegos, saca lo mejor de sí", apuntó en conferencia de prensa.
En cuanto al triunfo sobre Banfield, fue tajante: "No me gustó cómo jugamos. No estábamos para ganarlo, la verdad, ni para irnos al vestuario ganándolo por dos goles. No estábamos finos en los pases. Controlamos en el segundo tiempo, pero sin lastimar. Pero son partidos que, quizá, antes no los ganábamos. Hoy no fuimos el mismo equipo que contra Argentinos Juniors", reconoció.
De todos modos, no le bajó el precio: "Lo importante es que conseguimos los 3 puntos. No podemos regalar nada, así que me voy contento por el resultado, pero no por el juego". E insistió, como ya lo había hecho una semana atrás, sobre la unión que debe mantener todo el mundo Racing: "No tenemos que tirarnos más tiros en los pies", sentenció Costas.