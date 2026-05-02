Sufre Costas: un futbolista se lesionó y es baja en Racing para la "final" contra Huracán

De cara al choque frente al Globo en el que buscará la clasificación a los playoffs, Gustavo Costas recibió una pésima noticia con uno de sus futbolistas.

A un día del duelo clave ante Huracán por la clasificación a los octavos del Torneo Apertura, Racing sumó una nueva baja sensible: Gastón Martirena. El lateral derecho quedó descartado por lesión y no será de la partida en un encuentro decisivo para las aspiraciones de la Academia.

Gastón Martirena se lesionó y es baja en Racing para la "final" con Huracán El uruguayo sufrió un esguince acromioclavicular derecho tras una caída en el partido frente a Caracas. Si bien logró completar ese encuentro, terminó con molestias importantes que le impidieron entrenarse con normalidad y llegar en condiciones óptimas. Ante este panorama, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo.

Más allá de la baja, Martirena no venía siendo titular en el equipo de Gustavo Costas, ya que había perdido terreno frente a Ezequiel Cannavo en el sector derecho. Sin embargo, su ausencia reduce las variantes en un plantel que llega exigido a la recta final.

Gastón Martirena Racing Martirena vio una insólita segunda amarilla ¡por aplaudir al árbitro! y se perderá la semi con Boca. Fotobaires

A la baja de Martirena se suman las suspensiones de Adrián Fernández y Agustín García Basso, lo que complica aún más el armado del equipo. En contrapartida, el DT recupera a dos piezas importantes como Adrián Martínez y Santiago Sosa, quienes dejaron atrás sus respectivas molestias físicas.