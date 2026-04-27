Mazazo para Costas: las dos bajas sensibles que tendrá Racing en su visita a Caracas

De cara al choque ante el conjunto venezolano, el DT de Racing recibió pésimas noticias con respecto a dos de sus figuras y referentes del plantel.

El mensaje directo de los hinchas de Racing para Gustavo Costas apareció en el momento más caliente.

Racing atraviesa una situación muy delicada. En el Torneo Apertura se encuentra afuera del top 8 luego de empatar 1-1 frente a Barracas en el Cilindro y en la última fecha (recibirá a Huracán) se juega el pase a los playoffs y gran parte del semestre.

No obstante, antes del compromiso frente el Globo, los dirigidos por Gustavo Costas tendrán una parada brava cuando visiten este miércoles a las 19:00 (hora de Argentina) a Caracas de Venezuela por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este compromiso será vital para la Academia, ya que en el Grupo E se ubican en el tercer escalón con 3 unidades (le ganó en el debut a Independiente Petrolero y luego cayó ante Botafogo en Avellaneda) y necesitan sumar de a tres para escalar posiciones y treparse a la cima.

Pensando en su visita a Venezuela, Costas recibió un doble mazazo este lunes por la mañana: Adrián "Maravilla" Martínez y Santiago Sosa, dos de las figuras y referentes del plantel, se lesionaron y son baja para el choque del miércoles.

Maravilla Martínez volvió con todo y Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete suyo. Maravilla Martínez es baja para el choque contra Caracas y el duelo vital ante Huracán. Fotobaires

Maravilla Martínez y Santiago Sosa, dos bajas sensibles para Racing pensando en Caracas En el caso de Maravilla, el golpe es doble. El delantero, una de las principales cartas ofensivas de la Academia, sufrió un esguince en la rodilla derecha durante el empate ante Barracas y quedó descartado no solo para el duelo frente a Caracas, sino también para el compromiso del fin de semana ante Huracán. Su ausencia implica perder gol, presencia en el área y una referencia ofensiva fundamental.