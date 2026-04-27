Mazazo para Costas: las dos bajas sensibles que tendrá Racing en su visita a Caracas
De cara al choque ante el conjunto venezolano, el DT de Racing recibió pésimas noticias con respecto a dos de sus figuras y referentes del plantel.
Racing atraviesa una situación muy delicada. En el Torneo Apertura se encuentra afuera del top 8 luego de empatar 1-1 frente a Barracas en el Cilindro y en la última fecha (recibirá a Huracán) se juega el pase a los playoffs y gran parte del semestre.
No obstante, antes del compromiso frente el Globo, los dirigidos por Gustavo Costas tendrán una parada brava cuando visiten este miércoles a las 19:00 (hora de Argentina) a Caracas de Venezuela por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este compromiso será vital para la Academia, ya que en el Grupo E se ubican en el tercer escalón con 3 unidades (le ganó en el debut a Independiente Petrolero y luego cayó ante Botafogo en Avellaneda) y necesitan sumar de a tres para escalar posiciones y treparse a la cima.
Pensando en su visita a Venezuela, Costas recibió un doble mazazo este lunes por la mañana: Adrián "Maravilla" Martínez y Santiago Sosa, dos de las figuras y referentes del plantel, se lesionaron y son baja para el choque del miércoles.
Maravilla Martínez y Santiago Sosa, dos bajas sensibles para Racing pensando en Caracas
En el caso de Maravilla, el golpe es doble. El delantero, una de las principales cartas ofensivas de la Academia, sufrió un esguince en la rodilla derecha durante el empate ante Barracas y quedó descartado no solo para el duelo frente a Caracas, sino también para el compromiso del fin de semana ante Huracán. Su ausencia implica perder gol, presencia en el área y una referencia ofensiva fundamental.
Por el lado de Santiago Sosa, capitán y eje del mediocampo, la situación es algo menos grave pero igual de importante. Padece una sobrecarga en el cuádriceps derecho y tampoco viajará para el encuentro copero en Venezuela. La intención del cuerpo técnico de Costas es recuperarlo para el choque ante Huracán, aunque su evolución será seguida día a día en una semana que exige máxima precaución.
Así, Racing afrontará días determinantes con un margen de error mínimo y varias incertidumbres en su armado. Entre la necesidad de sumar en el plano internacional y la urgencia del campeonato local, la Academia deberá encontrar respuestas rápidas para sostenerse en la pelea pese a las ausencias.