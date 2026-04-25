La fuerte advertencia de Gustavo Costas a los hinchas de Racing tras empatar con Barracas

Racing no pudo con Barracas de local y llegará a la última fecha con riesgo de quedarse afuera de la definición del campeonato. Qué dijo Gustavo Costas.

A Racing se le escapó el triunfo sobre el final y complicó sus chances de playoffs.

El empate 1-1 ante Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda dejó a Racing con la soga al cuello en el Torneo Apertura. Al equipo de Gustavo Costas, que jugó con diez hombres desde el minuto 4, se le escapó el triunfo en el final y deberá esperar una serie de resultados para seguir dependiendo de sí mismo.

Al momento, la Academia se encuentra octavo en la Zona B con 20 puntos, ocupando el último lugar que otorga el pase a los playoffs, Sin embargo, todavía puede ser superado por Gimnasia (también tiene 20) y Tigre (19) en el transcurso de la fecha 16, motivo por el cual los hinchas ya empezaron a cruzar los dedos.

Gustavo Costas, contundente tras el 1-1 de Racing ante Barracas Lo único seguro es que Racing deberá ganarle a Huracán en la jornada pendiente para aspirar a meterse en los cruces de eliminación directa. En base a eso, y en medio de la calentura por cómo se le escapó la victoria a su equipo, Costas no dudó en enviar un mensaje esperanzador. “Tengo una fe enorme en que vamos a entrar entre los ocho", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

Las palabras de Gustavo Costas tras el 1-1 de Racing ante Barracas en el Cilindro de Avellaneda. Las palabras de Gustavo Costas tras el 1-1 de Racing ante Barracas en el Cilindro de Avellaneda. Video: TNT Sports

Luego, explicó los motivos que lo llevaron a sacar esa conclusión tan positiva. "Después de lo que vi hoy, estamos más vivos que nunca. Con 10 hombres, presionamos y el equipo dejó todo. Estamos con el sueño de clasificarnos. Ojalá podamos entrar porque los chicos se lo merecen”, aseguró el ídolo académico.