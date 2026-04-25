La fuerte advertencia de Gustavo Costas a los hinchas de Racing tras empatar con Barracas
Racing no pudo con Barracas de local y llegará a la última fecha con riesgo de quedarse afuera de la definición del campeonato. Qué dijo Gustavo Costas.
El empate 1-1 ante Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda dejó a Racing con la soga al cuello en el Torneo Apertura. Al equipo de Gustavo Costas, que jugó con diez hombres desde el minuto 4, se le escapó el triunfo en el final y deberá esperar una serie de resultados para seguir dependiendo de sí mismo.
Al momento, la Academia se encuentra octavo en la Zona B con 20 puntos, ocupando el último lugar que otorga el pase a los playoffs, Sin embargo, todavía puede ser superado por Gimnasia (también tiene 20) y Tigre (19) en el transcurso de la fecha 16, motivo por el cual los hinchas ya empezaron a cruzar los dedos.
Gustavo Costas, contundente tras el 1-1 de Racing ante Barracas
Lo único seguro es que Racing deberá ganarle a Huracán en la jornada pendiente para aspirar a meterse en los cruces de eliminación directa. En base a eso, y en medio de la calentura por cómo se le escapó la victoria a su equipo, Costas no dudó en enviar un mensaje esperanzador. “Tengo una fe enorme en que vamos a entrar entre los ocho", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.
Luego, explicó los motivos que lo llevaron a sacar esa conclusión tan positiva. "Después de lo que vi hoy, estamos más vivos que nunca. Con 10 hombres, presionamos y el equipo dejó todo. Estamos con el sueño de clasificarnos. Ojalá podamos entrar porque los chicos se lo merecen”, aseguró el ídolo académico.
Al ser consultado por sus jugadores, a quienes cuestionó duramente tras el apático empate ante Aldosivi de la semana pasada, Costas fue claro: “Les dije que piensen que nos vamos a clasificar y en que tenemos que ganar el campeonato”. Y, a modo de cierre, explayó: “Hay que seguir diciéndoles dónde están, en un escudo al que hay que llevar lo más arriba posible. El otro día, aunque hubiésemos ganado, me habría ido mal. Lo que más se notaba de este equipo siempre era la entrega. Y ahora la tuvimos de vuelta.”.