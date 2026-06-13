Presenta:

Deportes

|

Paraguay

Le quemaron los papeles a Alfaro: los despiadados memes del 1-4 de Paraguay ante Estados Unidos

La categórica derrota de Paraguay en el debut contra Estados Unidas convirtió al combinado guaraní en foco de innumerables burlas en redes.

MDZ Deportes

La redes estallaron tras la goleada que recibió Paraguay ante Estados Unidos.

La redes estallaron tras la goleada que recibió Paraguay ante Estados Unidos.

@TrollFootball

El regreso al máximo certamen ecuménico tras 16 años de ausencia estuvo lejos de ser el deseado. Este viernes por la noche, Paraguay fue bailado y goleado 4-1 por Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026.

El abultado resultado y lo categórica que fue la derrota, especialmente desde el juego, dejaron a la Albirroja en el ojo de la tormenta, y los memes burlándose del equipo dirigido por Gustavo Alfaro no se hicieron esperar en las redes sociales.

Los mejores memes de la goleada de EE.UU. a Paraguay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrollFootball/status/2065638966645358855?s=20&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2065615063101116753?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asadodedomingo/status/2065616743460933722?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrollFootball/status/2065631106330927565?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/2065615099436368205?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ramardoh1/status/2065615515633029248?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/2065603189718553052?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedepiri_/status/2065615896299614719?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yineethh/status/2065613269553795113?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoySimpsonito/status/2065630935110836651?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hugol343/status/2065609011425058858?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oocworldcup2026/status/2065616460433494239?s=20&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/david_eooo1554/status/2065632366333206960?s=20&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mago_exe_/status/2065636682414571631?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Noventero1/status/2065635613563379874?s=20&partner=&hide_thread=false

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!

Archivado en

Notas Relacionadas