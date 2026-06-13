Le quemaron los papeles a Alfaro: los despiadados memes del 1-4 de Paraguay ante Estados Unidos

El regreso al máximo certamen ecuménico tras 16 años de ausencia estuvo lejos de ser el deseado. Este viernes por la noche, Paraguay fue bailado y goleado 4-1 por Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026.
El abultado resultado y lo categórica que fue la derrota, especialmente desde el juego, dejaron a la Albirroja en el ojo de la tormenta, y los memes burlándose del equipo dirigido por Gustavo Alfaro no se hicieron esperar en las redes sociales.
Los mejores memes de la goleada de EE.UU. a Paraguay
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrollFootball/status/2065638966645358855?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2065615063101116753?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asadodedomingo/status/2065616743460933722?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrollFootball/status/2065631106330927565?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/2065615099436368205?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ramardoh1/status/2065615515633029248?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/2065603189718553052?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedepiri_/status/2065615896299614719?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yineethh/status/2065613269553795113?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoySimpsonito/status/2065630935110836651?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hugol343/status/2065609011425058858?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oocworldcup2026/status/2065616460433494239?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/david_eooo1554/status/2065632366333206960?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mago_exe_/status/2065636682414571631?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Noventero1/status/2065635613563379874?s=20&partner=&hide_thread=false
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!