Le quemaron los papeles a Alfaro: los despiadados memes del 1-4 de Paraguay ante Estados Unidos

La categórica derrota de Paraguay en el debut contra Estados Unidas convirtió al combinado guaraní en foco de innumerables burlas en redes.

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La redes estallaron tras la goleada que recibió Paraguay ante Estados Unidos.

El regreso al máximo certamen ecuménico tras 16 años de ausencia estuvo lejos de ser el deseado. Este viernes por la noche, Paraguay fue bailado y goleado 4-1 por Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026.

El abultado resultado y lo categórica que fue la derrota, especialmente desde el juego, dejaron a la Albirroja en el ojo de la tormenta, y los memes burlándose del equipo dirigido por Gustavo Alfaro no se hicieron esperar en las redes sociales.