La Estados Unidos de Pochettino bailó y goleó 4-1 a la Paraguay de Alfaro en el debut

Por la fecha 1 del Grupo D, la Selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino tuvo un debut soñado en el Mundial 2026 y se despachó este viernes por la noche con una categórica goleada por 4-1 sobre la Paraguay de Gustavo Alfaro en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El conjunto norteamericano tuvo un primer tiempo arrollador, con tantos del volante Damián Bobadilla en contra a los 7 minutos y un doblete del delantero Folarin Balogun a los 31' y los 45'. El gol del descuento guaraní llegó en el complemento, a los 72', con un buen zurdazo cruzado del mediocampista Mauricio Magalhaes, mientras que el elenco local sentenció la goleada en el séptimo minuto de descuento, con el tantazo del delantero Giovanni Reyna.

La primera llegada del partido fue de la Albirroja, en el primer minuto, cuando el mediocampista Diego Gómez apareció por el costado izquierdo del área chica y sacó un remate alto al primer palo, que el arquero Matt Freese desvió por encima del travesaño. Cuando iban 7', el extremo Christian Pulisic desequilibró a pura gambeta por izquierda y jugó para el volante Weston McKennie. El jugador de la Juventus puso un pase atrás que el volante Damián Bobadilla se llevó por delante y terminó empujando contra su propio arco.

El gol en contra de Bobadilla para el 1-0 de Estados Unidos

Seis minutos después, el delantero Julio Enciso gambeteó al borde del área y cruzó un derechazo bajo, que se fue abriendo y salió desviado. A los 16', un centro flotado al segundo palo tras el rebote de un córner permitió el cabezazo del defensor Chris Richards dentro del área chica, que también se fue ancho.

En 31 minutos, un nuevo desborde por izquierda de un Pulisic imparable contra el lateral Juan Cáceres terminó en un centro atrás al punto del penal para el delantero Folarin Balogun, que abrió el pie derecho para colocar la pelota contra el palo y poner el 2-0 para Estados Unidos .

¡ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJA! A los 31', Balogun puso el 2-0 ante #Paraguay . pic.twitter.com/XzvociiUpE

A los 36 minutos, un centro desde la izquierda habilitó un nuevo cabezazo de Richards, que buscó disparar bajo y contra el palo izquierdo del arquero Orlando Gill, aunque su tiro se fue ancho por muy poco. Cuando iban 42', el conjunto estadounidense combinó por derecha para desbordar y tirar un centro atrás, que el volante Tyler Adams definió de primera y al cuerpo de Gill, que pudo achicar a tiempo.

El segundo gol de Balogun para el 3-0 de Estados Unidos

El segundo gol de Balogun para el 3-0 de Estados Unidos DSports

En el cuarto minuto de descuento, un pase filtrado habilitó a Balogun, que enganchó para la pierna zurda y sacó un remate fenomenal, que entró por el ángulo derecho de Orlando Gill, en un primer tiempo completamente sorprendente del seleccionado anfitrión.

El primer acercamiento del segundo tiempo fue de Paraguay, con un avance del volante Diego Gómez desde el medio hacia la derecha y posterior remate cruzado, que tomó altura al desviarse en el defensor Tim Ream y se fue al córner.

El gol de Mauricio para el descuento de Paraguay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2065625477251817863?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DESCONTÓ PARAGUAY!



A los 73', Maurício convirtió y ahora Estados Unidos gana 3-1. pic.twitter.com/AFa1pSnmxJ — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

En un segundo tiempo en el que el conjunto norteamericano bajó el pie del acelerador y empezó a cuidar el físico de sus jugadores más destacados, el equipo de Gustavo Alfaro pudo descontar a los 27 minutos. Tras un pase largo del arquero Orlando Gill, el volante Miguel Almirón habilitó a Enciso, que abrió hacia la izquierda para el mediocampista Mauricio Magalhaes, cuyo zurdazo bajo y cruzado subió al marcador.

Dos minutos más tarde, una mala salida desde el fondo de Diego Gómez dejó mano a mano al volante Malik Tilman, que definió fuerte y rasante aunque muy centralizado, con un tiro detenido por el guardameta paraguayo. En 42 minutos del segundo tiempo, un centro atrás del extremo Timothy Weah permitió el remate de primera del delantero Ricardo Pepi, que no tuvo precisión y se fue tanto ancho como alto.

El golazo de Reyna para el 4-1 de Estados Unidos

El golazo de Reyna para el 4-1 de Estados Unidos TyC Sports

En el séptimo minuto de descuento, una asociación desde el fondo del conjunto local terminó en un espectacular remate con el borde externo del pie derecho del delantero Giovanni Reyna, que entró pegado al poste derecho de Gill para el 4-1 final para los de Mauricio Pochettino.

En la próxima fecha, Estados Unidos jugará ante Australia, el viernes 19 de junio en Seattle, a las 16.00 (horario argentino), mientras que Paraguay comenzará su duelo ante Turquía a las 00:00 del sábado 20 de junio.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Estados Unidos - Paraguay

Embed

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!