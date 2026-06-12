Mundial 2026: así fue la primera parte de la ceremonia inaugural de Estados Unidos

El evento tuvo una primera parte que duró cerca de 10 minutos y contó con las participaciones de los cantantes Tyla, Future, LISA, Anitta y Rema. Katy Perry, la atracción principal, protagonizará la segunda parte antes del inicio del partido.

Live Blog Post Los equipos saltaron a la cancha en medio de la fiesta Entrenamiento Estados Unidos La salida de Estados Unidos al calentamiento previo. EFE Tras el abrupto corte em el espectáculo, los jugadores de ambos equipos saltaron al campo a realizar los trabajos precompetitivos. Live Blog Post Incertidumbre por el final de la primera parte de la ceremonia A las 20:50, sin que hubieran pasado siquiera 10 minutos, se cortó abruptamente el espectáculo y se desmontó el escenario. Poco tiempo después, se confirmó que Katy Perry cantará antes de que arranque el encuentro. Live Blog Post LISA, Anitta y Rema, el segundo momento musical LISA, Anitta y Rema inauguración Mundial 2026 LISA, Anitta y Rema en el escenario. EFE Los populares cantantes LISA, Anitta y Rema protagonizaron el segundo momento musical de la ceremonia inaugural. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065590433107873945?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DE NIGERIA PARA EL MUNDO!Rema trae su ritmo en la ceremonia en el SoFi Stadium en la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay por el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/vQ1UklRyXu — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026 Live Blog Post Tyla y Future, el primer show musical del evento Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TygerFamily/status/2065582934451450079?s=20&partner=&hide_thread=false Tyla and Future performing together at SoFi Stadium in Inglewood, California, during the U.S. opening celebration for the FIFA World Cup 2026 #GameTime pic.twitter.com/E85x514FCN — Marianna (@TygerFamily) June 12, 2026 La cantante sudafricana y el rapero estadounidense Future cantaron Game Time sobre el escenario. Live Blog Post Un mensaje de unidad para dar inicio a la ceremonia "Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad". Live Blog Post Comenzó la fiesta de inauguración en Los Ángeles Ceremonia inauguración Estado Unidos Mundial 2026 DSports A las 20:41 de Argentina, unos 11 minutos después del hora estipulada, se dio inicio a la ceremonia en el SoFi Stadium. Live Blog Post A las 20.30 comenzará la ceremonia inaugural de Estados Unidos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2065463889077182951?s=20&partner=&hide_thread=false Throwing it back to 1994 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ho4ocUvkAY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026 Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.