Mundial 2026: así fue la primera parte de la ceremonia inaugural de Estados Unidos
Tras las inauguraciones de México y Canadá, se desarrolla en el SoFi Stadium de Los Ángeles la tercera y última fiesta para terminar de dar inicio al Mundial.
Tras las inauguraciones de México y Canadá, se desarrolla en el SoFi Stadium de Los Ángeles la tercera y última fiesta para terminar de dar inicio al Mundial.
El Mundial 2026 ya comenzó. Pero a diferencia de ediciones anteriores, al tener esta tres sedes, también tiene tres inauguraciones. Tras la ceremonia de México el jueves y la de Canadá este mismo viernes, Estados Unidos le da cierre a la apertura del certamen en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la previa del duelo contra Paraguay.
El evento tuvo una primera parte que duró cerca de 10 minutos y contó con las participaciones de los cantantes Tyla, Future, LISA, Anitta y Rema. Katy Perry, la atracción principal, protagonizará la segunda parte antes del inicio del partido.
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!