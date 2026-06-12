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El SoFi Stadium de Los Ángeles alberga la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026.
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Mundial 2026: así fue la primera parte de la ceremonia inaugural de Estados Unidos

Tras las inauguraciones de México y Canadá, se desarrolla en el SoFi Stadium de Los Ángeles la tercera y última fiesta para terminar de dar inicio al Mundial.

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El evento tuvo una primera parte que duró cerca de 10 minutos y contó con las participaciones de los cantantes Tyla, Future, LISA, Anitta y Rema. Katy Perry, la atracción principal, protagonizará la segunda parte antes del inicio del partido.

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Los equipos saltaron a la cancha en medio de la fiesta

Entrenamiento Estados Unidos
La salida de Estados Unidos al calentamiento previo.

La salida de Estados Unidos al calentamiento previo.

Tras el abrupto corte em el espectáculo, los jugadores de ambos equipos saltaron al campo a realizar los trabajos precompetitivos.

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Incertidumbre por el final de la primera parte de la ceremonia

A las 20:50, sin que hubieran pasado siquiera 10 minutos, se cortó abruptamente el espectáculo y se desmontó el escenario. Poco tiempo después, se confirmó que Katy Perry cantará antes de que arranque el encuentro.

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LISA, Anitta y Rema, el segundo momento musical

LISA, Anitta y Rema inauguración Mundial 2026
LISA, Anitta y Rema en el escenario.

LISA, Anitta y Rema en el escenario.

Los populares cantantes LISA, Anitta y Rema protagonizaron el segundo momento musical de la ceremonia inaugural.

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Tyla y Future, el primer show musical del evento

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La cantante sudafricana y el rapero estadounidense Future cantaron Game Time sobre el escenario.

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Un mensaje de unidad para dar inicio a la ceremonia

"Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad".

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Comenzó la fiesta de inauguración en Los Ángeles

Ceremonia inauguración Estado Unidos Mundial 2026

A las 20:41 de Argentina, unos 11 minutos después del hora estipulada, se dio inicio a la ceremonia en el SoFi Stadium.

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A las 20.30 comenzará la ceremonia inaugural de Estados Unidos

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