Un informe internacional predice que la Selección argentina llegará a la final, pero no retendrá el título

El comienzo del Mundial 2026 también dio lugar a las primeras predicciones sobre el desenlace del torneo. Entre ellas sobresale un informe elaborado por Goldman Sachs , que utilizó un modelo estadístico para proyectar el recorrido de las selecciones participantes y sus probabilidades de consagrarse campeonas .

Según el informe, la Selección argentina aparece entre los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo, aunque por detrás de España y Francia en términos de probabilidades. El estudio le otorga a la Albiceleste un 14% de opciones de ganar el torneo, mientras que España lidera la clasificación con un 26% y Francia ocupa el segundo lugar con un 19%.

La proyección incluso anticipa que el seleccionado argentino alcanzará las semifinales y protagonizará un clásico sudamericano frente a Brasil por un lugar en la final. Sin embargo, el modelo prevé que el equipo dirigido por Luis de la Fuente superará a Francia en la otra semifinal y posteriormente derrotará a Argentina en el partido decisivo.

El estudio de Goldman Sachs pronostica que Argentina superará la fase de grupos con victorias por 2-1 frente a Argelia, Austria y Jordania. De cumplirse esa previsión, avanzaría a las rondas eliminatorias con puntaje ideal.

Según Goldman Sachs, España derrotaría a la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

A partir de allí, la Albiceleste eliminaría sucesivamente a Uruguay en dieciseisavos de final, a Estados Unidos en octavos y a Portugal en cuartos de final. Ese recorrido la llevaría a una semifinal ante Brasil, otro de los seleccionados señalados entre los candidatos al título.

Brasil, según la proyección, avanzaría tras superar a Japón, Noruega e Inglaterra en las rondas de eliminación directa. No obstante, el modelo prevé que Argentina impondría su jerarquía en el duelo sudamericano para acceder a la final del campeonato.

Por qué España aparece por delante de Argentina

El informe explica que la principal razón por la que España figura como favorita es su valoración dentro del sistema Elo, un método estadístico que mide el rendimiento de los equipos en función de los resultados obtenidos y de la calidad de sus rivales.

Goldman Sachs sostiene que la selección española posee la mejor puntuación Elo del mundo, con una ventaja de 52 puntos sobre Argentina y de 84 respecto de Francia. Además, destaca "su talento goleador y su buen momento de forma en la competición".

Los analistas también consideran que los equipos que defienden el título suelen registrar un rendimiento inferior en la edición siguiente, un factor que influye en la reducción de las probabilidades asignadas a Argentina pese a que actualmente ocupa el primer puesto del ranking FIFA.

Selección argentina Argentina aparece entre los grandes candidatos a pelear por el título. Foto: Instagram / @afaseleccion.

Un pronóstico que admite margen de error

Además de España, Francia y Argentina, el estudio ubica entre los principales aspirantes a Brasil (8%), Países Bajos (5%) e Inglaterra (5%). Más atrás aparecen Portugal (4,8%), Alemania (4,5%), Colombia (2,2%) y Croacia (1,7%).

Los autores explican que el modelo incorpora estadísticas históricas, capacidad ofensiva, factores geográficos como la altitud y la temperatura, además de variables vinculadas al contexto competitivo de cada selección.

Sin embargo, el propio informe advierte que sus proyecciones "no se alejan mucho de las cuotas de las casas de apuestas" y reconoce que "el poder estadístico del modelo sigue siendo limitado". A eso se suma, según Goldman Sachs, "la imprevisibilidad inherente" que caracteriza al fútbol y que convierte a cada Mundial en un torneo difícil de anticipar incluso para los análisis más sofisticados.