Racing llegó a un acuerdo y vendió a Gabriel Rojas: quién se lo lleva y cuánta plata deja en el club

Luego de 3 años y medio en el club, Gabriel Rojas deja Racing y se marcha a un grande del futbol sudamericano por una cifra millonaria.

Racing Club se encuentra en unas semanas de transición tras el flojo primer semestre del año que dejó atrás y la salida de Gustavo Costas. Y mientras busca un nuevo DT y se prepara para la segunda parte de la temporada, resolvió en las últimas horas la venta de una de sus principales figuras: Gabriel Rojas.

El lateral izquierdo surgido de San Lorenzo y con pasado en Peñarol de Uruguay y Querétaro de México había llegado a Avellaneda en 2023, y no tardó en convertirse en una de las principales piezas del equipo, especialmente en los últimos dos años. Sus buenos resultados lo llevaron incluso a debutar con la Selección argentina en marzo y ser seleccionado en la prelista de 55 para el Mundial 2026.

Gabriel Rojas es nuevo jugador del Cruzeiro Gabriel Rojas final Sudamericana 2024 Racing vs Cruzeiro Gabriel Rojas jugando contra Cruzeiro durante la final de la Copa Sudamericana 2024. @rojassgabriel

Cruzeiro, que había hecho hace unas semanas una oferta de 4 millones de dólares por el defensor de 28 años, tras varios días de negociaciones, finalmente llegó a un acuerdo con la dirigencia blanquiceleste y se lo llevará por una cifra cercana a US$ 6.000.000 limpios. De este modo, se hizo con un buen refuerzo para disputar la segunda ronda del Brasileirao y los playoffs de la Copa Libertadores.

Además de Gaby, ya se sabe que no continuarán otros jugadores tales como Franco Pardo, que está cerca de irse al Santos Laguna de México por unos 2 millones de dólares, y Damián Pizarro, que volverá a Udinese de Italia, club dueño de su pase lo había cedido a principios de 2026, pero su préstamo será interrumpido.