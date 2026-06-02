El entrenador que quiere Diego Milito para Racing y la condición que frena su llegada

La búsqueda de entrenador continúa en Racing y hay un nombre que se posiciona por encima del resto: Nicolás Diez . El actual DT de Argentinos Juniors reúne varias de las características que seducen a Diego Milito , quien lo considera el principal candidato para encabezar el próximo proyecto deportivo de la Academia.

El entrenador de 49 años no solo encaja en el perfil futbolístico que busca la dirigencia, sino que además conoce muy bien el club. Tuvo un paso como jugador entre 1998 y 2001 y también integró el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece durante su ciclo en Avellaneda. Su nombre también cuenta con la aprobación de Sebastián Saja, actual mánager de Racing .

Sin embargo, su llegada está lejos de ser sencilla. Diez tiene contrato con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2027 y la dirigencia del Bicho no contempla desprenderse de uno de los pilares de su proyecto deportivo. "Es imposible que Nico Diez se vaya. Tiene contrato y lo conozco, no se va a ir", aseguró Cristian Malaspina, presidente del club de La Paternal.

Además, el propio entrenador no quiere abandonar la institución de manera conflictiva. Desde su entorno aseguran que no ejecutará la cláusula de salida de 200 mil dólares y que cualquier posibilidad de desembarcar en Racing dependerá exclusivamente de un acuerdo entre ambas dirigencias. La relación personal que mantiene con Malaspina también pesa en su decisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clmerlo/status/2061820169274413185&partner=&hide_thread=false Racing se acercó al entorno de Nicolás Diez ya que es el DT que más consenso reúne.

*La respuesta del entrenador fue que se junten con Argentinos Juniors para tratar de llegar a un acuerdo amistoso por su salida. Su cláusula es de u$s 200.000. pic.twitter.com/skjgGsWhC1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 2, 2026

Mientras tanto, Milito sigue evaluando alternativas. Las conversaciones con Hernán Crespo no avanzaron lo suficiente y Luis Zubeldía continuará en Fluminense. En ese escenario, Nicolás Diez aparece como el candidato que más consenso genera puertas adentro, aunque para concretar su llegada primero deberá abrirse una negociación formal entre Racing y Argentinos Juniors.