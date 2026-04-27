Racing no depende de sí mismo: qué necesita el equipo de Costas para clasificar a los playoffs

Con el triunfo de Gimnasia, Racing bajó al 9° lugar de la Zona B y deberá esperar otros resultados para soñar con la clasificación. Los escenarios posibles.

Racing entró en una seguidilla negativa que lo dejó al límite de comerse la curva en el Torneo Apertura. Lo que parecía una definición "accesible" se le complicó de golpe al equipo de Gustavo Costas, tras el empate 1-1 con Barracas y una serie de resultados adversos que se dieron en el transcurso de la fecha 16.

La mala noticia llegó desde Córdoba: Gimnasia le ganó 1-0 a Belgrano como visitante, escaló a los 23 puntos y desplazó a la Academia (20) del último lugar de privilegio. A partir de ese resultado, el conjunto de Avellaneda quedó condicionado: deberá ganar su partido pendiente frente a Huracán en el Cilindro de Avellaneda y esperar que algunos rivales directos no sumen de a tres.

El Huracán-Argentinos de este lunes es trascendental para Racing Antes de poner el foco en la última fecha, todas las miradas académicas se posarán este lunes en Parque Patricios: Huracán recibirá a Argentinos en un duelo clave. El Globo, que tiene 21 unidades, está por encima en la tabla, por lo que un tropiezo le devolvería a Racing la chance de volver a depender de sí mismo.

Racing 1-1 Barracas Central. Torneo Apertura 2026 Racing no gana hace cuatro partidos en el Apertura (perdió dos y empató dos). FotoBaires

Pero no es el único frente abierto. El próximo fin de semana, Belgrano (23) será local ante Sarmiento (19), mientras que Barracas (21) será local de un Banfield ya llega sin chances. A su vez, Gimnasia intentará sostener su lugar en zona de clasificación en el Bosque frente a Argentinos -ya está clasificado-.