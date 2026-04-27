Las llamativas decisiones de Úbeda en los concentrados de Boca para el duelo clave ante Cruzeiro

Boca se prepara para un viaje determinante por la Copa Libertadores . Este lunes, tras la práctica en Ezeiza, el plantel de Claudio Úbeda emprenderá vuelo hacia Belo Horizonte con un objetivo claro: ganarle a Cruzeiro y encaminar la clasificación en un Grupo D que lidera cómodamente con seis puntos .

En la antesala del en Brasil, el entrenador xeneize volvió a dejar su sello con una convocatoria que no pasó desapercibida. Al igual que en los primeros dos compromisos internacionales el Sifón optó por una lista extensa. Serán 28 los futbolistas que integren la delegación, el mismo número que ya había utilizado frente a Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

En el desglose, hay que destacar algunos regresos que llaman la atención: Camilo Rey Domenech, Agustín Martegani y Lucas Janson. A diferencia del juvenil, que quedó afuera del último Superclásico -luego jugó el de Reserva-, el caso de los otros dos futbolistas es más aislado: el exvolante de San Lorenzo no juega hace más de un año, mientras que el delantero con pasado en Vélez apenas disputó cuatro partidos en 2026.

El último partido de Agustín Martegani en Boca fue el 22 de febrero, en la victoria 2-1 ante Aldosivi.

El nombre que más sorprendió fue el de Fernando Rodríguez. El arquero de 21 años, que se destaca en la Reserva y ya tiene contrato profesional hasta diciembre de 2028, fue incluido como una de las alternativas bajo los tres palos por la lesión de Agustín Marchesín. Todo indica que será suplente de Leandro Brey, al igual que Javier García.

Por otro lado, se destaca la presencia de Rodrigo Battaglia. El mediocampista fue operado del tendón de Aquiles a comienzos de febrero y su regreso está previsto recién para el segundo semestre. Sin embargo, Úbeda decidió subirlo al avión para que acompañe al grupo en Brasil.

Distinto es el caso de Edinson Cavani, Ander Herrera y Carlos Palacios: los tres se quedarán en Buenos Aires para continuar con sus respectivas recuperaciones. La intención es que lleguen en plenitud a los playoffs del Torneo Apertura.