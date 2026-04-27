El desesperante pedido de ayuda de un ex San Lorenzo en redes sociales: "Lo hago por mi bebé"

A sus 23 años, Diego Perea pasó de cumplir el sueño de jugar en la Primera de San Lorenzo a atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, al punto de tener que pedir ayuda públicamente para sostener a su familia.

La situación salió a la luz a partir de un video que el propio delantero colombiano, que en enero fue anunciado como refuerzo de Sportivo Barracas, compartió en sus redes sociales. “Estoy con muchas deudas que nos echan prácticamente”, expresó de entrada.

En el mensaje dejó en claro que su intención no es recibir dinero sin hacer nada a cambio, sino encontrar una oportunidad laboral. “Acudimos a ustedes para buscar ayuda, buscar algún laburo. No pedimos nada regalado, sino una mano para mi señora y mi hijo”, reconoció.

Luego, el colombiano apuntó contra personas que manejaron su carrera y a quienes responsabiliza por su presente. “En un momento estuve muy bien en San Lorenzo , pero algunas personas me hicieron mal. Unos representantes se aprovecharon de mi carrera y por una comisión me dejaron tirado, no les importó nada”, denunció.

El panorama, según contó, es aún más complejo de lo que parece: "Es muy difícil estar en la situación que estoy. Soy muy chico en el mundo del fútbol y tengo una responsabilidad que es mi familia. No encuentro una salida. Tenemos algunas deudas por las que ya nos amenazaron en mi casa y tengo temor por mi nene y mi familia. Como no encuentro salida ni tengo una persona que me respalde acudo a ustedes".

"Quieren acabar con mi carrera. No pagamos el alquiler hace dos meses y uno no se imagina las vueltas de la vida. Hoy me toca pedir favores a mucha gente, algunas personas no contestan y hacemos este video para que el bebé esté bien", aseguró Perea. Por último, remarcó: "Me da un poco de vergüenza mostrarme de esta manera, pero creo que es la única salida que encontramos. Nos encontramos en un momento un poco difícil en lo económico. Tenemos muchos problemas".