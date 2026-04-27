¡Sorpresa! Neymar se ausentó en la práctica del Santos a un día del choque con San Lorenzo: el motivo

Neymar no formó parte de los entrenamientos del elenco de Vila Belmiro en la jornada del domingo y encendió las alarmas. ¿A qué se se debe?

Neymar se ausentó de la práctica del Santos a un día de jugar en Bajo Flores.

Este martes a las 19, San Lorenzo se prepara para recibir a una de las grandes figuras del fútbol mundial como lo es Neymar, ya que chocarán frente al Santos en el Pedro Bidegain por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Este encuentro será clave para ambos debido a que el Ciclón quiere seguir en lo más alto del Grupo D tras igualar 1-1 frente a Recoleta en el debut y ganarle 2-0 a Cuenca en el Gasómetro. Por su parte, el Peixe necesita ganar a toda costa tras caer en el debut ante los ecuatorianos y rescatar un empate frente a los paraguayos.

De cara a este encuentro, toda la atención estará puesta en Neymar, máxima figura del conjunto que marcha 17° en el Brasileirao, aunque en las últimas horas hizo saltar las alarmas en Brasil tras ausentarse a los entrenamientos del día domingo, sin aviso previo.

neymar1 Neymar se ausentó en las prácticas del Santos, pero jugará ante San Lorenzo. Instagram @neymarjr

Neymar se ausentó de las prácticas del Santos por una enfermedad virósica El motivo por el cual no formó parte de las prácticas es que el campeón de la Copa Libertadores 2011 con Santos fue diagnosticado con una enfermedad virósica. No obstante, a pesar de esta noticia, el cuadro de Vila Belmiro confirmó que su estrella viajará este lunes rumbo a Buenos Aires para unirse junto al resto del plantel.