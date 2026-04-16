San Lorenzo venció 2-0 a Deportivo Cuenca como local y escaló a lo más alto del Grupo D

San Lorenzo derrotó 2-0 a Deportivo Cuenca de Ecuador, en el Nuevo Gasómetro, en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana .

De esta manera, el Ciclón consiguió un triunfo clave para acomodarse en la pelea por la clasificación. El equipo azulgrana, que venía de empatar 1-1 ante Recoleta en el debut, se impuso con autoridad como local y trepó a la cima de la zona.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez fue el que más buscó desde el arranque. En el primer tiempo generó las situaciones más claras, manejó la iniciativa y mostró mayor ambición ofensiva, aunque le faltó precisión para traducir esa superioridad en el marcador. Deportivo Cuenca, en cambio, apostó por un planteo más replegado y resistió durante la etapa inicial.

La diferencia recién llegó en el complemento, cuando Johan Romaña abrió el marcador a los 62 minutos de cabeza tras un córner preciso y rompió la paridad para darle justicia al desarrollo.

Johan Romaña ganó de cabeza y puso el 1-0 de San Lorenzo ante Deportivo Cuenca. Johan Romaña ganó de cabeza y puso el 1-0 de San Lorenzo ante Deportivo Cuenca. Video: DSports

Tripichio y el 2-0 del Ciclón

Ya con el elenco ecuatoriano más expuesto, Nicolás Tripichio amplió la ventaja a los 72 y terminó de encaminar una victoria que San Lorenzo había insinuado largamente.

Nicolás Tripichio estiró la ventaja de San Lorenzo ante Deportivo Cuenca. Nicolás Tripichio estiró la ventaja de San Lorenzo ante Deportivo Cuenca. Video: DSports

Con este resultado, San Lorenzo quedó como líder del Grupo D con cuatro puntos, por encima de Deportivo Cuenca, que se quedó con tres, luego del empate en el debut del conjunto argentino frente a Recoleta y de la igualdad 1-1 entre el equipo paraguayo y Santos en la fecha.

Además, el Ciclón mantuvo el invicto desde la llegada de Gustavo Álvarez: el DT había iniciado su ciclo sin derrotas en cinco partidos y ahora estiró esa racha con el primer triunfo internacional.

La victoria no solo le dio aire en la Copa, sino que además reforzó el presente de un San Lorenzo que empieza a encontrar una identidad bajo el mando de Álvarez. Con solidez atrás, mayor decisión para ir a buscar los partidos y un segundo tiempo convincente, el elenco de Boedo dio un paso importante y se ilusiona con pelear arriba en la Sudamericana.

Fuente: NA

El minuto a minuto de San Lorenzo-Deportivo Cuenca