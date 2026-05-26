San Lorenzo ya tiene la totalidad de los terrenos en Boedo: en qué plazo debe comenzar a construir el estadio

La espera terminó para San Lorenzo. Después de décadas de reclamos, negociaciones y movilizaciones impulsadas por sus hinchas, el club anunció este martes, a horas de recibir a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, que recuperó la totalidad de los terrenos históricos ubicados en Boedo.

La confirmación se realizó durante un acto en el Nuevo Gasómetro encabezado por el presidente interino Sergio Costantino, quien, a días de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 30 de mayo (irá como candidato), celebró la incorporación de los últimos 8.345 metros cuadrados que faltaban para completar el predio, un paso clave para avanzar con el futuro estadio en Avenida La Plata.

“Hoy podemos decir que la vuelta es total. Logramos la totalidad de los metros cuadrados que siempre tuvimos a lo largo de nuestra historia”, expresó la máxima autoridad del Ciclón, visiblemente emocionado y ante la atenta mirada de dirigentes y socios. Desde las redes oficiales también explotó la alegría. “Un día histórico, que nos llena de emoción”, publicaron desde la cuenta de la institución junto algunas imágenes del momento del acuerdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2059347812005863845&partner=&hide_thread=false “Es una noticia que nos llena de felicidad. Estoy muy emocionado porque fue muy duro conseguirlo. Ahora sí, la Vuelta a Boedo es total”, dijo en conferencia de prensa el presidente Sergio Costantino, tras el anuncio de que los 8.345 metros cuadrados restantes del predio de… pic.twitter.com/AtuCY0Zz8r — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 26, 2026

¿Cuándo comenzarían las obras para el nuevo estadio de San Lorenzo? La parte del terreno que todavía pertenecía a Carrefour pasó a manos de la Corporación Buenos Aires Sur, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después, ese espacio será cedido a San Lorenzo por 50 años para que el club pueda avanzar con la construcción de la nueva cancha sobre Av. La Plata.