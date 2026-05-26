De Boca al Napoli: el jugador que será titular ante Universidad Católica y luego el Xeneize lo venderá

Este jueves en la Bombonera será el último partido de un futbolista importante de Boca que está a punto de ser transferido a la liga italiana. Quién es.

Boca cerrará el semestre este jueves en la Bombonera cuando reciba a Universidad Católica, y ahí pondrá todo en juego: debe ganar o ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. En paralelo, será una noche que tendrá un tinte especial porque todo indica que será la despedida de un jugador importante del plantel.

La referencia es para Exequiel Zeballos, quien además tendrá la posibilidad de ser titular en el duelo decisivo ante los Cruzados. El delantero de 24 años tiene los días contados por un motivo claro: su contrato vence en diciembre y, pese a los intentos de la dirigencia, nunca lograron ponerse de acuerdo en los términos de su renovación.

A casi seis de meses de poder quedar con el pase en su poder, ambas partes coinciden en que es el momento ideal para dejar el club que lo formó y pegar el salto al fútbol europeo. Por eso, para no irse libre cuando llegue el momento, se le está buscando una salida para el mercado de junio en los términos acordados: una oferta que se aproxime a los US$ 10.000.000 que pretenden en la Ribera por la totalidad de su ficha.

Exequiel Changuito Zeballos 16x9 Boca tiene negociaciones avanzadas para vender a Zeballos al Napoli. @BocaJrsOficial

Se va Zeballos: el importante club italiano que lo compraría En el horizonte aparece un destino casi cantado para el Changuito Zeballos: el Napoli de Italia, quien siempre se mostró interesado en hacerse con los servicios del santiagueño. Ahora, el representante del propio jugador quedó en acercar una propuesta para llevárselo de una vez por todas a uno de los grandes clubes que tiene la Serie A.