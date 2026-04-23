Atento, San Lorenzo: revelaron si Neymar jugará o no con Santos en el Nuevo Gasómetro

A cinco días del choque en el Bajo Flores, el DT del Peixe habló sobre si Neymar estará presente ante el Ciclón de Gustavo Álvarez.

El DT del Santos habló sobre la presencia de Neymar en el choque frente a San Lorenzo.

El próximo martes a las 19 horas, San Lorenzo tendrá una verdadera prueba de fuego cuando reciba al Santos de Neymar en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

De cara a este compromiso especial para los hinchas del Ciclón, Cuca, entrenador del Peixe, habló en conferencia de prensa tras el empate sin goles frente a Coritiba, por la quinta ronda de la Copa de Brasil, y allí reveló que guardará al exfutbolista del PSG para el choque de este fin de semana por el Brasileirao frente a Bahía. De esta manera, Ney llegará en las mejores condiciones para el choque frente al conjunto azulgrana.

El DT del Santos confirmó que guardará a Neymar para el partido ante San Lorenzo "Neymar ha estado rindiendo bien en sprints, distancia recorrida y kilómetros. Contra Coritiba estuvo un poco por debajo de su nivel habitual, creo que por el calendario reciente; nadie puede seguirle el ritmo, además de la tensión emocional. El sábado es un partido diferente. No hay tiempo para descansar", comenzó el DT.

neymar El DT del Santos confirmó que Neymar jugará ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Instagram @neymarjr

"No jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido contra San Lorenzo, que es crucial para nosotros. También está experimentando la inestabilidad del equipo, él también la siente. No podemos culparlo solo a él por el mal resultado. Tenemos que repartir la culpa equitativamente, y la mayor responsabilidad recae en el entrenador", cerró el entrenador del Santos.