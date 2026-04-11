La contundente respuesta de Carlo Ancelotti al ser consultado sobre la presencia de Neymar en el Mundial

El entrenador italiano carlo Ancelotti fijó postura al referirse al futuro del delantero y las condiciones para su eventual convocatoria.

El director técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, generó expectativa al referirse a la posibilidad de convocar a Neymar para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y aseguró que “está en el buen camino”. En diálogo con France Football, el entrenador fue consultado por la posible presencia del delantero en la cita mundialista y sorprendió al destacar que “debe seguir de esta manera y mejorar su condición”.

“Es capaz de volver al 100% de forma física. Lo he dicho varias veces y está muy claro: convocaré a jugadores que estén físicamente preparados”, añadió Ancelotti, al dejar en claro el principal requisito para integrar la lista.

El presente de Neymar tras su lesión En este sentido, el técnico reconoció el nivel que mostró Neymar en Santos, equipo con el que disputó seis partidos en lo que va del año, con tres goles y tres asistencias. “Tras su lesión de rodilla ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial”, afirmó.

neymar Ancelotti habló sobre Neymar y su posible presencia en el Mundial 2026. Instagram @neymarjr Además, el entrenador incluso se animó a explicar en qué sector del campo lo utilizaría: “¿Dónde usarlo? Más centrado, más próximo al arco rival, como juega ahora”.

El recorrido de Neymar en los Mundiales En caso de integrar la nómina definitiva, Neymar tendrá la posibilidad de disputar su cuarto Mundial. Su primera experiencia fue en el Mundial de Brasil 2014, donde lideró a su selección hasta las semifinales, aunque una lesión de columna en cuartos de final le impidió disputar las instancias decisivas.