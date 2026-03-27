Los hinchas de Brasil pidieron por Neymar durante el amistoso con Francia: la reacción de Ancelotti
En plena derrota frente a Francia, el público brasileño comenzó a cantar por Neymar, que no había sido convocado por Ancelotti para la fecha FIFA.
Una novela que no deja de sumar capítulos a 75 días del Mundial es la de Neymar y la Selección de Brasil. El 10 no juega en su combinado nacional desde 2023, no fue convocado desde que asumió Carlo Ancelotti a mediados del 2025 y su ausencia en la lista para la fecha FIFA de marzo generó mucha controversia.
El ex Barcelona y PSG ya ha expresado su fastidio por esta situación y muchas personalidades del fútbol brasileño e internacional se le han sumado para expresar sus deseos de que vuelva a calzarse la camiseta verdeamarela. Y los hinchas, que todavía no habían podido expresarse al respecto, dejaron bien en claro su postura este jueves durante el amistoso contra Francia.
La hinchada brasileña pidió por Neymar durante el amistoso con Francia
La Canarinha perdió 2-1 ayer contra Les Bleus en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. El combinado galo, que jugó casi medio partido con un hombre menos por la expulsión de Dayot Upamecano al minuto 55, se impuso con los goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, mientras que Bremer marcó el descuento para el elenco sudamericano.
La hinchada de Brasil, ante la derrota, reaccionó y se puso a cantar durante varios tramos del partidos -especialmente luego del 0-2 teniendo superioridad numérica- "Olé, olé, olá... Neymar, Neymar...". Estas imágenes, que no dejaron mucho lugar para la interpretación, rápidamente se viralizaron y dieron la vuelta al mundo.
Este episodio, por supuesto, no podría ser obviado por la prensa y Ancelotti fue consultado por lo sucedido en las gradas en la conferencia post partido. "Tenemos que hablar de los jugadores que estuvieron aquí y dieron todo en el campo. Ellos dieron la cara y estoy satisfecho", respondió Carletto, esquivando así la polémica y quitándole importancia al pedido del público.