Los hinchas de Brasil pidieron por Neymar durante el amistoso con Francia: la reacción de Ancelotti

En plena derrota frente a Francia, el público brasileño comenzó a cantar por Neymar, que no había sido convocado por Ancelotti para la fecha FIFA.

El ex Barcelona y PSG ya ha expresado su fastidio por esta situación y muchas personalidades del fútbol brasileño e internacional se le han sumado para expresar sus deseos de que vuelva a calzarse la camiseta verdeamarela. Y los hinchas, que todavía no habían podido expresarse al respecto, dejaron bien en claro su postura este jueves durante el amistoso contra Francia.

La hinchada brasileña pidió por Neymar durante el amistoso con Francia La hinchada brasileña pidió por Neymar durante el amistoso con Francia La Canarinha perdió 2-1 ayer contra Les Bleus en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. El combinado galo, que jugó casi medio partido con un hombre menos por la expulsión de Dayot Upamecano al minuto 55, se impuso con los goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, mientras que Bremer marcó el descuento para el elenco sudamericano.

La hinchada de Brasil, ante la derrota, reaccionó y se puso a cantar durante varios tramos del partidos -especialmente luego del 0-2 teniendo superioridad numérica- "Olé, olé, olá... Neymar, Neymar...". Estas imágenes, que no dejaron mucho lugar para la interpretación, rápidamente se viralizaron y dieron la vuelta al mundo.